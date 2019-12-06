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2020再生能源躉購費率僅微降 經部：考量額外成本

2019-12-06 21:37經濟日報 記者江睿智／台北即時報導

經濟部今（6）日預告2020年再生能源躉購費率。備受外界關注的太陽光電躉購費率介於新每度3.9408元至5.7788元，較2019年僅小降0.34%至2.44%；經濟部能源局將在南北召開聽證會、聽取各界意見後，預訂在年底前正式公告。

經濟部官員表示，雖然國際太陽光電模組價格仍持續下降，但國內人工成本提高，以及相關器具成本提高，必須考量「額外成本」，因此僅微幅調降明年太陽光電躉購價格。此外，若設置69kV以上升壓站的太陽光電設備，業者拿到能源局核發的同意備案後，費率適用時點可延長至18個月，亦即業者建置期間由目前12個月，拉長到18個月；上述預告皆有利於太陽光電大量建置。

在蔡政府2025年能源轉型目標下，目前國內太陽光電僅完成3.78GW，行政院日前更進一步上調2020年底太陽光電裝置容量須達6.5GW的建置目標，2025年要達到20GW，未來太陽光電更將朝地面型、水面型、以及營農型（地面型一種）方向全面性發展，經濟部昨日預告費率，代表著蔡政府「力挺」太陽光電業者，可說是太陽光電大利多。

經濟部今預告2020年太陽光電躉購費率（含模組回收費及併聯特高供電線路費）介於新每度3.9408元至5.7788元，較2019年僅小降0.34%至2.44%。其中，為鼓勵家戶屋頂設置太陽光電，屋頂型1k至20kW級距躉購費率調降幅度最少，費率也最高。

官員進一步指出，地面型的躉購費率調降較多；至於水面型則因有防潮設備，開發成本較高，因此躉購費率也較高。

太陽光電經濟部

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