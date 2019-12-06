工研院跨域創新兩技術 奪2019全球百大科技研發獎

素有科技產業奧斯卡之稱的「2019全球百大科技研發獎」（R&D 100 Awards）今（6）日在美國舉行頒獎典禮，其中，工研院研發出全球首創的「RAIBA可動態重組與自我調節之電池陣列系統」、「仿生多突狀磁珠製備技術」雙雙抱回獎項。

今年為工研院連續12年蟬聯全球百大科技研發獎，從12個美國境外獲獎的技術中勝出，更與麻省理工學院(MIT)林肯實驗室、美國太空總署(NASA)與阿岡國家實驗室(Argonne National Laboratory)等知名機構並列殊榮，實為台灣之光。

今年主辦R&D 100 Awards的WTWH媒體集團副總與R&D World雜誌主編Paul J. Heney指出，全球百大創新研發奬得主不只要展現產品與服務的創新性，同時還要具備超越競爭對手，翻轉遊戲規則的能力，而台灣持續在研發經費上的投入，是其傑出研究能多次獲獎的主因。

工研院院長劉文雄指出，這是工研院第12度獲得全球百大科技研發獎，今年只有12個技術來自美國境外，台灣就占了五個，其中工研院就拿了兩個，相當值得驕傲。

今年兩個獲獎技術都很有意義，「仿生多突狀磁珠技術」是工研院首度在生醫領域獲得R&D 100的肯定，這個技術可以活化人體內的免疫T細胞，讓T細胞更有效地去殺癌細胞，是細胞治療上很重要的突破，解決人類癌症治療的問題。

「RAIBA可動態重組與自我調節電池陣列系統」則可讓電動車、儲電系統的汰役電池，新、舊電池互相搭配使用，用軟體控制輸出的品質，是結合循環經濟與能源的技術。

在經濟部技術處科技專案支持下，12年來，工研院在R&D 100獲獎技術已累積到41項，其中九成已經技轉，實際解決產業、人類問題，例如STOBA高安全鋰電池技術已導入中華汽車用於電動機車，並跟泰國談相關合作；而在循環經濟領域中的鈣迴路捕捉二氧化碳技術，也已跟台泥合作，用二氧化碳養殖藻類，進而發展高價值的面膜等生技產品，證明創新不但是促進經濟發展重要的驅動力，也能讓台灣的創新科技、在國際發光。

「全球百大科技研發獎」是研發領域極為推崇的科技研發國際大獎，每年從全球上千件創新技術中，挑選出100項年度具重大創新意義及對人類生活影響深遠的商品化技術，今年已邁入第57屆，已成為市場上鑑定新技術的革命性地位的重要指標。