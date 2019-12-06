少量多樣接單服務好 社頭織襪業者景氣低迷中異軍突起

彰化社頭是織襪產業的重鎮，過去為國外品牌代工居多，近年受國際景氣影響，加上與大陸、東南亞競爭下受衝擊，許多業者關門大吉，但仍有傳承二代的織襪業者因品質、服務受肯定，接到外國大訂單，也有藉由觀光工廠帶動推出好產品讓消費者埋單，在景氣低迷中異軍突起。

社頭織襪芭樂節連續舉辦多年，從起初業者意興闌珊，現在搶著抽報名，活動今起連續3天再度展開，為確保都是在地廠商製造MIT產品，社頭公所嚴格把關。

織襪業多年下來市場變化大，不少廠商因看不到前景或無人接手未再經營，台明實業公司國外部業務經理曹舒恬說，10多年前全球紡織等配額制度取消，美國進口商可到處採購，大陸因工資、成本便宜，台灣訂單大量被轉移，但近年台灣已逐漸和大陸市場做出區隔，台灣供應商的服務與品質受肯定，透過合作過的設計師引薦，這兩年仍接到美國大型零售商的大單，也順應潮流與公益性質客戶合作。

近年國內外個體戶賣襪的人越來越多，靠著臉書、IG帳號就能開業，少量多樣化製造需求增加 ，業者也願意合作培養未來大客戶，曹舒恬表示，公司生產繽紛、可愛的襪子為特色，以前台灣市場難接受，現在反而成流行，雖然主要市場仍在國外，仍希望推出自己的品牌，參加織襪節希望有助帶動產業。

樂活襪之鄉博物館是台灣第一家織襪觀光工廠，增加民眾對織襪業的認識，經理江珮斳說，公司推出許多除臭襪、機能襪都是與紡織產業綜合研究所合作研發，品質有保證，但消費者現在對於MIT標章抱有存疑，但因親眼看到工廠產線，相信產品確實台灣製造願意消費。

她指出，台灣襪子銷到世界各地，大家都說「愛台灣」，應該從認同支持台灣廠商用心製造的產品。