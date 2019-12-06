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台塑也失守 下修Q4營收展望至「微幅衰退」

2019-12-06 17:40經濟日報 記者曾仁凱／台北即時報導

台塑今年第4季只有6個廠安排歲修，比起第3季有13個廠定檢，產能開動率將從第3季...
台塑今年第4季只有6個廠安排歲修，比起第3季有13個廠定檢，產能開動率將從第3季的86%拉升到第4季的92%。 圖／聯合報系資料照片
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石化行情低迷依舊，繼台化、南亞上月下調第4季營運展望，就連台塑（1301）也失守。今天台塑四寶業績說明會上，台塑董事長林健男表示，由於旗下HDPE、LLDPE等主力產品售價不敷變動成本而減產等因素影響，台塑對於第4季的營收展望從原本的成長，下修至「微幅衰退」。

在此之前，台化、洪福源上個月業績說明會就已經率先發難，台化表示多數石化品價格持續下滑，將台化第4季營收展望從原先的優於第3季，下調至「比第3季略低」。南亞最初預估南亞第4季營收與第3季持平，上月改口表示持平要「非常拚」！今天也更進一步下調，認為第4季營收會比第3季衰退一點點。

台塑今年第4季只有6個廠安排歲修，比起第3季有13個廠定檢，產能開動率將從第3季的86%拉升到第4季的92%；加上台塑美國HDPE新廠產能開出，原本台塑的展望一直是四寶中最樂觀。不過林健男今天表示，11月28日台塑林園公用廠的主變壓器發生短路，造成公司和台電之間的開關盤切離、瞬間壓降，兩套汽電共生機組異常跳電，導致林園廠停車。

加上台塑的主力產品HDPE（高密度聚乙烯）和LLDPE（線性低密度聚乙烯），第4季受到美國和中東低成本的PE廠削價競爭，價格跌幅遠大於預期，創下2008年來的新低。台塑的HDPE和LLDPE廠因售價不敷變動成本、減產因應，銷售量合計減少2萬噸。塑預估第4季營收將低於第3季，明年第1季因為農曆春節長假，營收也會比今年第4季再衰退。

台塑營收

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