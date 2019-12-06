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美股攀上歷史新高 投顧估明年仍有上漲空間

2019-12-06 13:19聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

富蘭克林坦伯頓投顧今舉行投資展望說明會，會中指出，現階段美股雖攀上歷史新高，但基於消費者支出、企業獲利雙成長，美股在明年仍有上漲空間。另為因應明年風險，可做多日圓、挪威與瑞典的克朗。

富蘭克林坦伯頓股票團隊副總裁及基金經理人葛蘭包爾（Grant Bowers）表示，美國每年以約2%至3%經濟成長，現階段美股雖攀上歷史新高，但基於消費者支出、企業獲利雙成長，2020年美股仍有上漲空間。

雖2020年仍有潛在風險，包括美中貿易情勢、通膨及利率走向、美國大選、地緣政治不確定性及全球經濟增長，但美國企業的淨利潤率或股東權益報酬率，仍高於全球股市，像是S&；P500指數預估本益比也還在合理價位，加上美聯準會今年下調利率，皆成為美股的有力支撑。

包爾指出，美國及全球經濟增長最大推動力是數位轉型，貨幣數位化連帶使得雲端運算的市場商機大增，預估市場潛力高達1兆美元，包括軟體與服務、網路及半導體等新興科技領域皆是產業數位化轉型的核心商機。醫療設備商、醫療科技公司及生技製藥公司等在內的醫療產業，一方面受惠科技創新，一方面更因人口結構高齡化刺激，中長期前景看佳。

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金經理人維克阿胡亞（Vivek Ahuja）則表示，全球低利率帶動今年股債行情，當前風險包括美國殖利率回揚與貿易衝突未歇、地緣政治事件持續，民粹主義、政治對峙等，對經濟政策造成負面衝擊。

阿胡亞指出，全球風險增加，彰顯避險資產配置的重要，可做多日圓，日圓居全球第三大交易貨幣且政局較為穩定，相對具防禦風險能力；另挪威的克朗和瑞典的克朗，則有財政盈餘與政局安定作靠山，可作為因應歐洲動盪很好的解方。

新興市場部分，阿胡亞表示，新興市場公債殖利率相對較高，在低利時代別具吸引力，像是迦納、巴西、墨西哥、印尼、印度等，再適度加入貨幣避險策略，例如放空澳幣，以降低整體新興市場曝險，便有機會獲取超額報酬。

富蘭克林坦伯頓股票團隊副總裁及基金經理人葛蘭包爾(左)與富蘭克林坦伯頓亞洲債券基...
富蘭克林坦伯頓股票團隊副總裁及基金經理人葛蘭包爾(左)與富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金經理人維克阿胡亞(右)。記者戴瑞瑤／攝影
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