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經部預告再生能源躉購費率 離岸風電降幅最大達7.6%

2019-12-06 12:22經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

經濟部能源局今（6）日預告「109年度再生能源電能躉購費率」草案，其中最受矚目的離岸風電躉購費率，則從去年的每度5.5160元，目前草案則為每度5.0946元，降幅達7.6%。能源局官員表示，主要是考量離岸風機設置成本，因此調降。

此外，太陽光電躉購費率則介於新台幣每度3.9408~5.7788元，相較108年度降幅介於0.34~2.44%，其中1-20kW級距躉購費率，為鼓勵家戶屋頂設置太陽光電，經第2次會審定會討論後，躉購費率由每度5.7983元調降至每度5.7788元，降幅為各級距最小。另，生質能、廢棄物及小水力發電躉購費率微幅調漲1~4%不等。

能源局表示，針對109年度躉購費率獎勵機制部分，除延續108年度各項加成獎勵機制外，還新增太陽光電風雨球場獎勵加成、原住民地區與偏遠地區的獎勵加成、延長大型太陽光電完工費率適用時點至18個月等，期使再生能源設置加速普及。

其中，新增獎勵機制，包括：針對有設置69kV以上升壓站之太陽光電發電設備，延長至同意備案之日起18個月內完工，仍得以適用同意備案時之費率。另，教育部認可之太陽能光電風雨球場，躉購費率加成6%。此外，屋頂型太陽光電發電設備設置於原住民族地區或偏遠地區者，躉購費率加成1%。

至於延續性獎勵機制，則包括：參與經濟部「綠能屋頂全民參與推動計畫」，電能躉購費率加成3%。以及採用符合經濟部標準檢驗局驗證之高效能太陽光電模組，電能躉購費率加成6%。

另，太陽光電發電設備設置於苗栗以北、宜蘭及花蓮區域，電能躉購費率加成15%。而再生能源發電設備設置於離島地區，躉購費率加成15%。離島地區以海底電纜與臺灣本島電網聯結日起，電能躉購費率加成4%。

經濟部表示，12月12日將召開「109年度再生能源電能躉購費率及其計算公式草案聽證會」，並預計於年底前完成審定作業，以利再生能源業者及早進行投資規劃。

太陽光電再生能源離岸風電綠能

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