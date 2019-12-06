經濟部：明年太陽光電躉購費率將調降0.34～2.44%

經濟部今日預告「2020年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」草案，太陽光電躉購費率介於新臺幣每度3.9408元至5.7788元，相較108年度降幅介於0.34至2.44%，其中1-20kW級距躉購費率，為鼓勵家戶屋頂設置太陽光電，預告躉購費率由每度5.7983元調降至每度5.7788元，降幅為各級距最小；另生質能、廢棄物及小水力發電躉購費率微幅調漲1%至4%不等，將持續鼓勵再生能源多元發展。

針對2020年度躉購費率獎勵機制部分，除延續2019年度各項加成獎勵機制外，新增太陽光電風雨球場獎勵加成、原住民地區與偏遠地區之獎勵加成、延長大型太陽光電完工費率適用時點至18個月等，期使再生能源設置加速普及。

關於經濟部訂定獎勵機制，在延續性獎勵機制方面，2020年參與經濟部「綠能屋頂全民參與推動計畫」，電能躉購費率加成3%；採用符合經濟部標準檢驗局驗證之高效能太陽光電模組，電能躉購費率加成6%。太陽光電發電設備設置於苗栗以北、宜蘭及花蓮區域，電能躉購費率加成15%。再生能源發電設備設置於離島地區，躉購費率加成15%。離島地區以海底電纜與臺灣本島電網聯結日起，電能躉購費率加成4%。

至於新增獎勵機制，2020年針對有設置69kV以上升壓站之太陽光電發電設備，延長至同意備案之日起18個月內完工，仍得以適用同意備案時之費率。教育部認可之太陽能光電風雨球場，躉購費率加成6%。屋頂型太陽光電發電設備設置於原住民族地區或偏遠地區者，躉購費率加成1%。

經濟部最後表示，經濟部已定於12月12日(四)召開「2020年度再生能源電能躉購費率及其計算公式草案聽證會」，(詳細資訊請至能源局網頁布告欄下載)其中考量太陽光電案場多於中南部，本次除於臺北舉辦風力發電及其他再生能源場次之聽證會，針對太陽光電場次則移至台南舉辦，以利業者就近參與，歡迎社會各界參與並提供寶貴意見，後續將召開第3次審定會針對各界意見予以討論，並預計於年底前完成審定作業，以利再生能源業者及早進行投資規劃。