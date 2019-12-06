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曾讓日本女主播忍不住哭了...台灣志工團趕下雪冰封前又去宮城

濕冷一整天！今最低14度 晚起又一波大陸冷氣團

2020年資金寬鬆、政經趨穩 股債齊揚

2019-12-06 08:14經濟日報 記者王皓正／即時報導

全球央行重啟寬鬆貨幣政策，在資金行情持續發燒下，預期2020年股債皆有表現空間，台新投信金融商品投資部主管謝夢蘭表示，2020年的大環境趨勢包括：市場波動加大、利率下行、新興科技崛起、中國消費類股進入牛市等，建議股債比配置6:4，預期「CARS」（Consumer中証消費服務領先指數、AI 費城半導體指數、MSCI美國REITs指數、Senior Secured High Yield Bond美銀美林優高收指數）四資產的表現將相對亮眼，是穩中求勝的絕佳配置，帶領投資人邁向財富之路。

謝夢蘭指出，中國基本面逐漸好轉，可從企業於開始回補庫存以及地產竣工周期正式反轉向上二訊號看出，預期企業盈利修復至少持續至2020上半年，中游製造業將受惠於補庫存與基期效應，盈利同比出現15%以上的成長，消費品業績穩定度高，依舊是機構持倉重心，其中，白酒產業前景持續看好，因為2014-2020年中國富裕家庭戶數將從4,400萬戶增長至2020年2.01億戶，年複合成長率達14%，富裕階層占比提升帶動高端白酒銷量。

謝夢蘭表示，AI科技、通訊、生技醫療題材雲集，個股利多加速發酵，智慧生活相關基金2020長期看好。5G方面，基地台加速部署，手機發展與滲透率優於預期，零組件與材料升級帶動半導體加速消化庫存。

資料中心與雲端方面，由微軟、Amazon與Intel等大廠財報可見需求與資本支出仍強勁，將走出今年小幅衰退的低谷；軟體應用方面，受政策影響小，營運穩健且能見度高，數位化轉型、資料處理與安全等需求強勁；生技醫療則走出政策陰霾，股價回歸基本面。

謝夢蘭指出，美國REITs利多匯集，2020年可望延續多頭格局。就大環境而言，美國與歐洲央行皆重啟QE，擴大資產負債表，低利環境有利美國REITs走勢。

基本面上，2020年美國REITs整體預估獲利成長5.4%，優於2019年的4%，提供股價下檔支撐；另一方面，目前美國REITs的NAV仍是折價狀況，股利率達3.4%，在低利環境下，深具吸引力。也因為美國REITs具多項優勢，ETF今年前三季累積流入美國REITs 45億美金，遠優於前幾年。

謝夢蘭表示，全球主要央行低利率政策造成負殖利率債券規模持續創高，促使資金湧向高息收商品，另一方面，在中美貿易戰下，市場大幅震盪，投資人對低波動商品需求大幅提升，優先擔保高收益債成近年搶手貨。

就高收債現況分析，美國B評等企業積極回購債券，顯示公司現金管理與財務體質增強，且BB評等及B評等債券違約率處於近年低位，不到1%，投資風險下降。

預期在低利延續下，高收債2020年仍是市場焦點，其中，優先擔保高收債能同時滿足投資人追求較佳收益及降低波動風險二大訴求，是最佳選擇。

央行債券

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