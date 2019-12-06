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美中貿易戰影響 台灣百大集團對前景停看聽

2019-12-06 00:38聯合報 記者沈婉玉／台北報導

美中貿易戰陰影下，台灣百大集團投資規劃保守。（路透）
美中貿易戰陰影下，台灣百大集團投資規劃保守。（路透）
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中華徵信所昨天最新公布台灣百大集團排名調查，霖園及富邦集團資產總額雙雙突破九兆元大關；鴻海集團營收首次突破六兆元關卡，連續十二年稱霸；台積電連續九年蟬聯獲利王寶座；最會賺錢的則是大立光，兆豐金控排名第二。新進榜的是瑞儀光電集團以及太陽能廠新日光、昱晶與昇陽光電整併而成的聯合再生能源集團，曾掉出榜外的旺宏電子集團則重回榜上。

由百大集團總體營運面的角度觀察，調查發現，二○一八年百大集團投資分子企業家數、資產總額、營收總額均創下歷年新高，營收成長率百分之六點三六則為五年來新高。但資產成長率、稅後純益、純益率、營收成長集團個數均較二○一七年呈現下滑。

中華徵信所分析，二○一八年百大集團資產總額雖創下歷史新高，但是資產成長率創近三年新低，為二○一二年以來的次低，代表百大集團在美中貿易戰陰影下投資規劃保守，對發展前景所發出「停、看、聽」的觀望訊號。

值得關注的是，百大集團營收總額創歷史新高，但稅後純益卻創二○一一年以來首次衰退，顯示營收成長沒有帶動獲利成長，純益率也下滑。中華徵信所總編輯劉任認為，百大集團確實受到美中貿易戰的影響，但只是暫停還是反轉下降的起點，目前還無法下結論。

以投資總家數來看，中國大陸（含港澳）仍排名第一；但至二○一九年八月調查截止，北美洲、歐洲及東協是百大集團在全球海外重要地區所增加的投資家數前三名，顯示百大集團在創新、設計、製造代工、行銷的全盤考量下，正重新思考其全球分散投資的策略，並非單純以東協地區的代工基地為首要考量。

比較東協和中國大陸的投資變化，調查發現，往東協移動雖是新趨勢，但十年內要撼動大陸地位有困難。扣除港澳地區，百大集團在大陸投資只較二○一七年減少十家，顯示百大集團對美中貿易戰急遽升高的趨勢沒有太多及時因應行動，二○一八年百大集團在大陸（不含港澳）營收總額年成長百分之六點六四創新高，連六年成長；稅後純益總額也續創新高。

營收瑞儀光電貿易戰兆豐金控太陽能台積電昱晶鴻海旺宏再生能源

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