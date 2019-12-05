陸高薪挖角3,000名人才 童子賢：未必衝著台灣而來

市場傳出，中國企業開出2至3倍薪資挖角，台灣已流失3000多名半導體業人才，對此台北市電腦公會理事長童子賢今日表示，大陸發展半導體不一定衝著台灣、美國來，而是本土市場需求持續擴大，因此大陸鼓勵且想辦法自有自足，在科技領域上、產業為合理的競賽，大家都公平競爭。

童子賢今日參加未來科技展開幕活動，會後接受媒體採訪表示，各國都在尋求關鍵材料與零組件、科技的自主是常態，要擔心的為是否有異常。他表示，在正常的技術培育自主技術之外有沒有異常現象，是否有大量的異常的人員流動、可能是惡性挖角，或是是否有智財權不正當竊取等。

他說明，之前很多善意朋友提醒，大陸發展半導體不一定衝著台灣美國來，這是六七年前的事情，當時2013年時，大陸購買半導體的外匯比石油還多，正是因為有很多消費品需要半導體材料去製作，例如手機、家電、汽車等等，大陸也瞭解，既然能力到這，因此想辦法自有自足，大家都公平競爭。

童子賢說，在國際貿易之下，讓企業自然成長、產業分工也讓市場平衡。若科技產品品質更好、創意更佳，這些都不是靠非正常現象就可以贏過對手，在科技領域、產業有合理競賽，就像是運動比賽一樣，大家要有運動家精神。