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11月躉售物價連七月走跌 主計總處：衝擊廠商出貨價格

2019-12-05 19:28經濟日報 記者林于蘅／即時報導

衡量廠商出貨價格的躉售物價指數（WPI）已連七個月走跌，年跌5.04%，主計總處...
衡量廠商出貨價格的躉售物價指數（WPI）已連七個月走跌，年跌5.04%，主計總處表示，受美中貿易紛爭拖累全球需求，WPI連月重跌，一方面使進貨成本降低，但出貨價格也無法提高，衝擊國內出口廠商。 圖／聯合報系資料照片
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主計總處今（5）日公布11月物價概況。衡量廠商出貨價格的躉售物價指數（WPI）已連七個月走跌，年跌5.04%，主計總處表示，受美中貿易紛爭拖累全球需求，WPI連月重跌，一方面使進貨成本降低，但出貨價格也無法提高，衝擊國內出口廠商。

另外，消費者物價指數CPI）年漲0.59％，雖然看似物價平穩，不過，行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資已連三月走跌，11月下跌0.78%，創44個月最大跌幅；主計總處說明，其中以雞蛋項目跌17.62%，跌幅最大，主因去年風災影響，基期較高所致。

主計總處綜合統計處專委邱淑純說明，面對美中貿易紛爭，導致全球需求下滑，再加上原油價格下跌，造成WPI指數連續七個月重跌，今年以來累計平均跌幅達2.14％，預估到2020年仍會持續下跌。

邱淑純分析，近陣子WPI連月下跌，影響了進出口物價指數分別連續12、13個月走跌，雖然對進口商而言，進貨成本降低，但邱淑純指出，對出口商來說，「商品的出貨價格也高不起來」，對國內廠商還是有所影響。

其中，WPI的內銷品大約領先消費者物價指數CPI二季，然而11月的內銷品已連二季下跌，後續是否對CPI造成通縮壓力。邱淑純分析，主因受到國際原油價格去年基期高檔所致，不過，扣除蔬菜水果及能源的核心CPI仍上漲0.55％，尚無通縮疑慮。

邱淑純並指出，依照商品性質別觀察CPI，近十年平均「商品類」上漲1.0%、「服務類」上漲0.7%。而11月CPI的商品類上漲0.46％，確實有受到WPI連月下跌致商品成本降低，但是11月的服務類仍上漲0.71％，維持在近十年的水準，這也是支撐整體CPI沒有立即被WPI拖累的主要原因。

根據主計總處最新經濟預測，2019年全年CPI溫和成長0.55%、WPI下跌2.15%；2020年全年CPI上漲0.71%、WPI持續下跌2.38%。邱淑純說，雖然預期明年WPI擴大跌幅，但也預期明年第4季會轉為正成長，但她也坦言，國際情勢變化太快，後續走勢真的很難預測。

消費者物價指數CPI

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17項重要民生物資CPI連三跌 11月跌0....

南韓11月CPI轉正 四個月來首見

躉售物價指數 估短期續跌

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