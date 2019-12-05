沃旭綠能獎學金即日起開放申請 期限至1月17日止

全球離岸風電領導廠商沃旭能源宣布2020年沃旭綠能獎學金申請已正式開跑。即日起至2020年1月17日止，於台灣本地或教育部認可的外國大專院校就學之中華民國籍大專院校學生，並於理工相關 (科學、技術、工程及數學)、環境科學相關、以及社會科學相關領域進行離岸風電或再生能源相關研究者，均可報名申請。

為在台推動離岸風電及能源轉型目標，沃旭供應鏈在地化計畫承諾於2019年起提供沃旭綠能獎學金，期望能激勵台灣年輕學子探索離岸風電相關專業研究，並在未來投身此一蓬勃發展中的新興產業。

沃旭綠能獎學金是目前台灣離岸風電產業中，單一受獎者獲獎金額最高的獎學金計畫。獎學金審查小姐將評選出八位獎學金得主，依據不同的學歷，獎學金的核發金額標準如下：博士生每名為35萬元；碩士生每名為30萬元；大學生每名為25萬元。且獲獎學生所提出的研究計畫中，經評審評定最傑出者，將額外獲得5萬元，以資助其研究。

獎學金審查小組由沃旭能源代表、丹麥外交部駐台辦事處（丹麥商務辦事處）、及離岸風電產業或學界專家代表組成，並以全英文進行面試。審查指標包括：學業表現、領導素質、貢獻於台灣社會及整體離岸風電產業的潛力等。

沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）表示：2019年申請沃旭綠能獎學金的同學們充滿潛力且專注投入，令我們驚豔不已。而協助這些熱情的學子們逐漸成為再生能源產業的中流砥砫，也讓我們感到獲益良多。非常期待能有愈來愈多的青年學子加入我們的行列，一同為台灣創造綠能未來，打造一個完全以綠能運作的世界。