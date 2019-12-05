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foodpanda修改規則 使外送餐飲符合承攬、非雇傭

2019-12-05 19:00經濟日報 記者彭慧明／即時報導

全台最大美食外送平台foodpanda配合勞動部行政指導原則，修訂外送夥伴承攬行...
全台最大美食外送平台foodpanda配合勞動部行政指導原則，修訂外送夥伴承攬行為準則，今（5）日提出四大調整方向，以提高餐飲外送員的服務自主性、更彈性的上下線時段及裝備選擇權，同時增加外送員「拒單」的選項，並刪除了一直被外送員詬病的評鑑項目。圖／本報資料照
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全台最大美食外送平台foodpanda配合勞動部行政指導原則，修訂外送夥伴承攬行為準則，今（5）日提出四大調整方向，以提高餐飲外送員的服務自主性、更彈性的上下線時段及裝備選擇權，同時增加外送員「拒單」的選項，並刪除了一直被外送員詬病的評鑑項目。foodpanda彈性配合勞動部政策，也希望讓外送成為承攬行為，而不被認定為「雇傭」。

foodpanda公布的主要調整，包含接單程式增加「拒單」選項、不強制使用 foodpanda 指定之裝備、刪除評鑑制度等，以回應勞動部行政指導原則。優化後的外送夥伴承攬行為準則今日正式啟動，為全台的 foodpanda 外送員建立彈性自由的權益，同時提供消費者更優質的外送服務。

foodpanda 回應勞動部行政指導原則的主要調整項目包括以下重點：

第一、於接單程式增加「拒單」選項。外送夥伴於系統收到訂單時，能視自身狀況選擇是否接單，若要拒絕該筆訂單，可直接於顯示頁面選擇按下「拒單」選項，除因頻繁拒單而影響消費者權益的情況，外送夥伴拒單後並不影響後續接單權益。

第二、優化服務期間的「自主性」。外送夥伴若因故無法於原先排定的時段準時上線時， foodpanda 不予以停權，當外送夥伴主動通知派單單位後，單位將委請其他的外送夥伴協助完成送單，以維護服務品質。

foodpanda同時開放「次承攬」的權利，外送夥伴因故無法親自提供外送服務時，在主動告知派單單位相關異動後，即有權利自主安排其它 foodpanda 外送夥伴協助完成服務。

第三、提供自由的「裝備選擇」權利。外送夥伴無須穿著及使用 foodpanda指定服裝及裝備，可自主選擇自備符合政府相關法規的服裝及外送保溫箱。若外送夥伴在提供外送服務期間使用 foodpanda 裝備， foodpanda 提供相對應的廣告宣傳獎金。

第四、刪除「評鑑制度」限制。外送夥伴在遵守外送服務行為準則的前提下，所有行為不再受評鑑制度限制，刪除評鑑制度將提升外送夥伴完成服務的自主性。但foodpanda 仍保留獎勵機制，鼓勵外送夥伴提供良好服務品質。

foodpanda表示，也期盼主管機關能提供業者與政府溝通的管道，共同研擬更符合平台經濟的勞動政策，以兼顧外送夥伴的工作彈性與權益，同時符合新經濟模式的需求。

勞動部美食外送foodpanda

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