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醫療科技展 友華秀「多層次藥物釋放技術」研發成果

2019-12-05 17:57經濟日報 記者陳書璿／台北即時報導

友華集團（4120）今年以「Your Partner, From Clinical To Commercial」主題參展2019醫療科技展，展出專利平台「多層次藥物釋放技術」（MPRT）的研發成果，並為國內首家具有isolator充填生產線，及isolator自動裝卸凍晶乾燥生產線的癌症針劑廠，友華表示，預期2020年開始進行國內PIC/s GMP及美國FDA的查廠認證。由於產能規劃為可以滿足研發用小批量到商業化大批量的生產，因此在獲得認證之前，可以接受共同研發的委託合作。

友華集團表示，公司以美國FDA規範的505(b)2新藥及利基型學名藥為研發重點，擁有「多層次藥物釋放技術（MPRT）」，其中「熱融控制釋放技術」已經開發出過動症新藥Methydur®，將緩釋、快速釋放的藥物填入同一膠囊，服藥後速效層可迅速提升藥物血中濃度，達到治療效果，接著透過控釋層讓緩釋藥物得以持續釋放，藥效可維持8到10小時。

另一項「三重微粒控制釋放技術」也已經和美國Supernus公司合作生產治療癲癇的藥物Trokendi XR®，在國內上市。Trokendi XR®今年11月更取得第二個適應症¬：偏頭痛，預期將創造更大的成長動能。此「三重微粒控制釋放技術」可應用於膠囊、錠劑，透過三種不同微粒可使活性藥物在人體胃腸道中不同酸鹼值的區段分別穩定釋放、進而調整藥物在血中的濃度或維持恆定而緩慢釋出。

至於友華子公司友杏癌症針劑廠，為台灣第一家使用isolator充填生產線以及isolator自動裝卸凍晶乾燥生產線，生產液劑和凍晶乾燥粉末產品，全程採用德國Bosch填充隔離手套箱，並備有一次性使用的調配桶及調配袋，可防止交叉汙染以及確保操作人員和產品的安全性，預期2020年開始進行國內PIC/s GMP及美國FDA的查廠認證。由於產能規劃為可以滿足研發用小批量到商業化大批量的生產，因此在獲得認證之前，可以接受共同研發的委託合作。

友華集團目前在國內、外共持有23張藥證，分別為台灣14張，美國5張，東南亞4張，除了研製自己的產品在台灣、菲律賓、越南及美國上市，友華集團的研發技術和彈性的生產設備，能生產膠囊、錠劑和針劑藥物，提供研發用小批量到商業化大批量的生產，今年已經替台灣、美國、菲律賓等國的藥廠代工生產，包括腎臟科、中樞神經、心血管等藥物，並陸續有越南、韓國、中國等其他國家的多家藥廠接洽委製或是委製研發。

友華

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