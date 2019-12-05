17項重要民生物資CPI連三跌 11月跌0.78%、44個月最大

主計總處今（5）日公布11月消費者物價指數（CPI），較上年同月漲0.59％，並計1至11月的平均CPI，較上年同期漲0.51％；不過，17項重要民生物資已連三月走跌，創44個月最大跌幅。此外，衡量廠商出貨價格的躉售物價指數（WPI）連七個月走跌，年跌5.04%。

主計總處表示，11月CPI主因蔬菜、水果、醫療費用、旅遊團費、美容及衛生用品與個人隨身用品價格上漲所致，惟蛋類、燃氣、油料費、通訊費及3C 產品價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲0.29％，再剔除能源後之總指數，即核心CPI，亦漲0.55％。

觀察行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資已連續三個月走跌，平均CPI下跌0.78%，創44個月最大跌幅，其中又以雞蛋項目的跌幅最大，達-17.62%。

七大類中以「食物類」漲1.68％最顯著，主因去年天候良好，比較基數較低，蔬菜及水果價格分別上漲 9.65％及7.20％所致，惟蛋類價格下跌14.42％，抵銷部分漲幅。

只有「交通及通訊類」下跌2.14％：主因油料費及通訊費分別下跌5.50％及5.11％所致。

主計總處綜合統計處專委邱淑純表示，面對美中貿易紛爭，導致全球需求下滑，再加上原油價格下跌，造成WPI指數連月重跌。