華泰電子、全懋精機也回台！台商累計投資額7,078億元

經濟部投資台灣事務所今 (5)日通過油壓泵製造大廠全懋精機、封測廠華泰電子等2家台商回台，投資共46億元投資案。

截至目前為止，經濟部已通過158家台商回台投資，累計投資金額約7,078億元，可望帶來57,801個就業機會。

獲通過的全懋精機，是全台第一家、也是唯一可自主開發生產高效節能內齒輪泵的油壓泵製造商。經濟部表示，全懋原計畫在中國大陸擴廠生產這兩大訂單，受美中貿易戰影響，歐美及台廠客戶皆要求調整供應鏈，全懋決定將產線移回台灣，投資近3億元在彰化田中建新廠擴大量產能力，同時致力朝打進美國市場分散風險，將可帶動台灣上游零件與精密機械加工產業的整體產值。

經濟部指出，封測廠華泰電子是台灣第一家完全台資的 IC 封裝代工廠，目前全球前五大快閃記憶體上游原廠供應商生產的所有晶圓，均已在華泰電子IC半導體封裝事業中心量產。美中貿易戰影響全球資訊系統產業布局，對於台灣電子加工組裝業者衝擊相對明顯，紛紛回流台灣。為了配合客戶轉單需求，華泰電子將移回中國蘇州伺服器主機板訂單，同時結合其半導體和電子製造服務(EMS) 的特有生產技術，以一條龍式產線擴大生產固態硬碟(SSD)等利基產品。規畫投入近43億元啟動高雄市楠梓加工出口區閒置廠房擴建計畫，期望搭上伺服器成長熱潮的商機，來降低貿易戰風險，也有助於伺服器整體供應鏈的群聚效應持續發酵。