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foodpanda優化承攬行為準則 外送員往後可「拒單」

2019-12-05 15:57經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

美食外送平台foodpanda配合勞動部行政指導原則，修訂外送夥伴承攬行為準則，今（5）日公布優化後的承攬行為準則內容，主要調整包含接單程式增加「拒單」選項、不強制使用foodpanda指定之裝備、刪除評鑑制度等，回應勞動部行政指導原則。

foodpanda表示，優化目的旨在讓外送夥伴擁有更多的服務自主性、更彈性的上下線時段及裝備選擇權。優化後的外送夥伴承攬行為準則，將於今日正式啟動，為全台的foodpanda外送夥伴打造更彈性自由的權益，同時提供消費者更優質的外送服務。

foodpanda董事總經理方俊強表示，foodpanda在台長時間耕耘，成功帶動在地店家的營收成長、於各城市創造許多外送服務機會、輕鬆滿足消費者每日即時需求，foodpanda在台灣創立每一個里程碑的背後是由上萬名來自全台灣的外送夥伴一同打拚出來的，「我們有責任主動提升他們的勞動環境與條件！」

方俊強表示，foodpanda持續檢視、討論並優化相關制度，盼外送夥伴能擁有更彈性的權益、更自主的服務條件，一同提供優質的外送服務到全台各個角落。

foodpanda回應勞動部行政指導原則，調整原先的承攬行為準則，以提升外送夥伴的自主性、增加更多服務彈性為出發點，保障外送夥伴的承攬權益。其中，新增「拒單」選項，讓外送員於系統收到訂單時，能視自身狀況選擇是否接單，因故無法於原先排定時段準時上線，foodpanda不予停權，外送員主動通知派單單位後，單位將委請其他外送員協助完成送單。

同時，foodpanda也開放「次承攬」的權利，外送夥伴因故無法親自提供外送服務時，在主動告知派單單位相關異動後，即有權利自主安排其它foodpanda外送夥伴協助完成服務。foodpanda為外送夥伴提供更高自主權的同時，也會追蹤狀況以守護「次承攬」之外送夥伴的權益。

foodpanda也刪除「評鑑制度」限制，讓外送員在遵守外送服務行為準則的前提下，所有行為不再受評鑑制度限制，刪除評鑑制度將提升外送夥伴完成服務的自主性。為感謝外送夥伴的努力，foodpanda強調，將保留獎勵機制，鼓勵外送夥伴提供良好服務品質。

除了積極優化現行制度以回應政府規範，foodpanda也期盼主管機關能提供業者與政府溝通的管道，共同研擬更符合平台經濟的勞動政策，以兼顧外送夥伴的工作彈性與權益，同時符合新經濟模式的需求。

foodpanda積極配合勞動部行政指導原則，於今（5）日公布優化後的承攬行為準...
foodpanda積極配合勞動部行政指導原則，於今（5）日公布優化後的承攬行為準則內容。優化目的旨在讓外送夥伴擁有更多的服務自主性、更彈性的上下線時段及裝備選擇權。圖／foodpanda提供
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