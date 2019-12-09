公司治理評鑑把關 責任投資很簡單
近年來上市櫃公司頻頻爆發弊案，讓外界關注獨立董事角色，甚至有人質疑獨董無法發揮監督職責，引起投資人在標的選擇時產生疑慮。富邦公司治理(股票代號：00692)ETF經理人溫芳儀指出，投資人應該要參與社會責任投資，並投資公司治理相關金融商品，便能藉由市場的力量，來督促被投資公司重視公司治理。
溫芳儀表示，以富邦公司治理ETF來說，其成分股首先就會剔除公司治理評鑑落在20%以外的公司，再綜合嚴格的財務指標篩選，包括每股淨值近1年不低於面額、稅後淨利、營收成長率等，先替投資人把關。
根據臺灣指數公司統計近4年的資料顯示，稅後淨利、營收成長率排名在前50%的公司，其股價總報酬率、股息殖利率等均優於後50%的公司，顯示企業獲利能力好且具有成長性，而公司治理評鑑排名前20%的公司，其股價總報酬率、股息殖利率等亦優於後80%的公司。因此，公司治理可說是ESG中最重要的一環，而企業長期獲利與公司治理是具有正向關係的，因為重視財務指標的篩選，才能確保標的企業的長期競爭優勢。
溫芳儀進一步指出，投資人不能只在意眼前的報酬，外資現在愈來愈重視ESG，甚至會關注董事會的運作，因買方力道較大，若由機構投資人直接監督公司，其效果可能遠大於主管機關與獨立董事。因此建議投資人可將富邦公司治理ETF作為長期的核心投資部位，實際參與責任投資。
此外，富邦公司治理ETF今年3月也在激烈競爭中，拿下素有基金界奧斯卡獎之稱的「晨星暨Smart智富台灣基金獎」之「國內原型類」ETF獎項殊榮，主要乃因該ETF是以ESG之公司治理創新概念出發而獲評審青睞，相信會是投資人的極佳選擇。(資料來源：晨星Morningstar；資料日期：2019.03)
【富邦投信獨立經營管理】本基金經金管會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效；本基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於本基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至富邦投信網頁 (https://www.fubon.com)或公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。本基金並非由臺灣證券交易所股份有限公司(「證交所」)贊助、認可、銷售或推廣；且證交所不就使用「臺灣證券交易所公司治理100指數」及／或該指數於任 何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。「臺灣證券交易所公司治理100指數」係由證交所編製及計算；惟證交所不就「臺灣證券交易所公司治理100指數」之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。臺灣證券交易所公司治理100指數係由臺灣證券交易所股份有限公司負責計算；惟臺灣證券交易所股份有限公司並未贊助、認可或推廣本商品。與指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸臺灣證券交易所股份有限公司所有。富邦證券投資信託股份有限公司業已就使用該著作權發行臺灣證券交易所公司治理100指數之行為，自臺灣證券交易所股份有限公司取得完整之使用授權。富邦證券投資信託股份有限公司業已自臺灣證券交易所股份有限公司取得使用臺灣證券交易所公司治理100指數之授權。本基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要，得從事證券相關商品之交易。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外國內外政經情勢、未來發展或現有法規之變動，均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金自上市日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計108%，向申購人預收申購價金。本基金為指數股票型基金，其投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，投資盈虧深受市場波動影響，風險報酬等級屬RR4，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。「基金配息率」不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。
留言