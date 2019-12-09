公司治理評鑑把關 責任投資很簡單

近年來上市櫃公司頻頻爆發弊案，讓外界關注獨立董事角色，甚至有人質疑獨董無法發揮監督職責，引起投資人在標的選擇時產生疑慮。富邦公司治理(股票代號：00692)ETF經理人溫芳儀指出，投資人應該要參與社會責任投資，並投資公司治理相關金融商品，便能藉由市場的力量，來督促被投資公司重視公司治理。

溫芳儀表示，以富邦公司治理ETF來說，其成分股首先就會剔除公司治理評鑑落在20%以外的公司，再綜合嚴格的財務指標篩選，包括每股淨值近1年不低於面額、稅後淨利、營收成長率等，先替投資人把關。

根據臺灣指數公司統計近4年的資料顯示，稅後淨利、營收成長率排名在前50%的公司，其股價總報酬率、股息殖利率等均優於後50%的公司，顯示企業獲利能力好且具有成長性，而公司治理評鑑排名前20%的公司，其股價總報酬率、股息殖利率等亦優於後80%的公司。因此，公司治理可說是ESG中最重要的一環，而企業長期獲利與公司治理是具有正向關係的，因為重視財務指標的篩選，才能確保標的企業的長期競爭優勢。

溫芳儀進一步指出，投資人不能只在意眼前的報酬，外資現在愈來愈重視ESG，甚至會關注董事會的運作，因買方力道較大，若由機構投資人直接監督公司，其效果可能遠大於主管機關與獨立董事。因此建議投資人可將富邦公司治理ETF作為長期的核心投資部位，實際參與責任投資。

此外，富邦公司治理ETF今年3月也在激烈競爭中，拿下素有基金界奧斯卡獎之稱的「晨星暨Smart智富台灣基金獎」之「國內原型類」ETF獎項殊榮，主要乃因該ETF是以ESG之公司治理創新概念出發而獲評審青睞，相信會是投資人的極佳選擇。(資料來源：晨星Morningstar；資料日期：2019.03)

圖／富邦投信 提供 分享 facebook