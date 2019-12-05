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北市四家業者產品過度包裝 遭開罰3~15萬元

2019-12-05 13:36經濟日報 記者楊文琪／即時報導

現代消費市場中，市售禮盒琳瑯滿目，業者為迎合消費者，常在商品包裝上下足功夫。台北市環保局今（5）日表示，近期依環保署移送稽查查獲四件禮盒過度包裝，違反「限制產品過度包裝」公告規定，均已依違反「資源回收再利用法」第13、14條告發，處新台幣3萬元至15萬元罰鍰。環保局除提醒業者適度包裝以免受罰外，也呼籲民眾在選購禮品時，請掌握「一多三少」原則，不購買過度包裝產品，響應環保。

環保局說，依資源回收再利用法規定產品包裝之體積比值不得超過1，此次查獲違規情形包括：康普國際企業有限公司（ELIZABETH ARDEN第五大道女性淡香精禮盒，體積比：1.44）、聯利科技股份有限公司台灣分公司（享食尚滴雞精禮盒45ML/10入，體積比：2.08）、英屬維京群島商先亞有限公司台灣分公司（YARDLEY英國玫瑰香氛禮盒組-YLB-01，體積比：1.21）、麗嬰國際股份有限公司（LITTLE TWIN STARS雙子星沐浴組禮盒，體積比：1.37）。

環保局提醒，為減少過度包裝禮盒衍生的環境汙染問題，請業者於生產或銷售產品禮盒時減少使用過多的包裝材料。民眾在選購禮品時，請掌握「一多三少」原則，即「產品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少」，謹記「層層包裝沒必要、多於襯墊可拿掉、禮盒實在最重要、過度包裝我不要」，不購買過度包裝產品，響應環保禮輕情意重。

環保局表示，為落實源頭減廢，行政院環保署2006年7月公告實施「限制產品過度包裝」政策，管制產品為糕餅、加工食品、化妝品、酒類及電腦程式著作光碟等五大類禮盒，包裝體積比值均應小於1；化妝品、加工食品及酒類禮盒之包裝層數依規定應在兩層以下，糕餅類及電腦程式著作光碟類禮盒應在3層以下。違反規定的製造或輸入業者，依違反「資源回收再利用法」第26條，處3萬至15萬元罰鍰。

環保局再次提醒業者，推出禮盒產品前，請先自我檢視，是否符合「限制產品過度包裝」的規定，少一層包裝就是少一份垃圾，盡量採用環保包裝素材。

北市環保局近期依環保署移送稽查查獲四件禮盒過度包裝，違反「限制產品過度包裝」公告...
北市環保局近期依環保署移送稽查查獲四件禮盒過度包裝，違反「限制產品過度包裝」公告規定，均已依違反「資源回收再利用法」第13、14條告發，處新台幣3萬元至15萬元罰鍰。 圖／北市環保局提供
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