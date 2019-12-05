前瞻基礎建設 國發會：計畫經費執行率94.4%

國家發展委員會今（5）日指出，前瞻基礎建設計畫截至今年10月止，特別預算累積分配數725.3億元，執行數為685億元，計畫經費執行率為94.4%。

國發會表示，為強化競爭力，前瞻計畫聚焦軌道、水環境、綠能、數位、城鄉、因應少子化友善育兒空間、食品安全、人才培育促進就業等八大建設。

國發會說明前瞻執行成效，其中，軌道建設部分，行政院已核定推動中之軌道建設，包括台鐵成功追分段鐵路雙軌化、台南市區鐵路地下化、台北捷運系統三鶯線、淡海輕軌、台鐵電務智慧化提升等重大建設，均按工程進度積極推動中。

在水環境建設部分，石門水庫阿姆坪防淤隧道工程之主隧道已完成1,533公尺；湖山水庫第二原水管工程之輸水路已完成391.2公尺，下游連接管路完成282.3公尺；全國水環境改善計畫，「安農溪第一期河道環境改善」等52件水環境改善案件已完工，並完成水環境亮點30處。

綠能建設中，科學城低碳智慧環境基礎建置-科技計畫，建置自駕車測試場域，提供自駕車性能測試與技術驗證服務，已有宏碁、車輛中心、台灣智慧駕駛等14家客戶運行測試，共計197車次；科學城天然氣管路及設施建置工程，區內道路管線累計埋設7,000公尺。

至於數位建設的執行成效，園區智慧機器人創新自造基地計畫，今年10月22日舉辦「中台灣加速器聯盟成立大會」，並引進四家新創公司進駐；提升偏鄉衛生所（室）及巡迴醫療點網路品質計畫，第二期（2019-2020年）計畫預計建置191處衛生所（室）及巡迴醫療點之頻寬達100M，已全數完成，提早達成預定目標。

另外，在城鄉建設部分，改善停車問題計畫，補助各縣市辦理改善停車問題，新建停車場開工14案；校園社區化改造計畫，社區資訊站開放時數共32,965小時，參與資訊應用學習之社區民眾計51,979人次；營造休閒運動環境，已補助新竹市立棒球場新建工程等170案經費，並核定「臺南市後壁白河米蘭蓮花線-營造友善自行車道」等53補助案。

國發會強調，前瞻基礎建設計畫的執行與民眾生活息息相關，後續將與地方攜手推動各項計畫，以提升台灣競爭力，帶動經濟發展，為台灣未來30年發展奠定根基。