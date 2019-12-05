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台灣設計研究院明年成立 蘇貞昌：將MIT升格為DIT

2019-12-05 12:37經濟日報 記者鄭鴻達／即時報導

行政院長蘇貞昌今（5）日表示，經濟部即將於2020年將「台灣創意設計中心」升格為「台灣設計研究院」，要將台灣本來就很強的製造能量融入設計，帶來創新與產值，讓過去的MIT（Made In Taiwan）升格為DIT（Design in Taiwan）。

蘇揆今日於院會聽取經濟部「成立國家級設計研究院規劃」報告，並表示台灣已連續兩年成為世界四大創新強國之一，若能把強大的創新能力結合設計力，帶入工業、科技、文化，就能夠加值創造出更大的效益，成為帶動經濟成長的重要關鍵。

蘇揆指出， 蔡總統今年10月公開宣示，要將台灣本來就很強的製造能量，融入設計，帶來創新與產值，讓過去的MIT升格為DIT，因此，2020台灣創意設計中心將升格為台灣設計研究院，整合跨部會資源，讓「設計力」成為台灣重要施政價值與國家戰略。

經濟部指出，台灣創意設計中心自成立以來，成功推升全民美學意識，造就台灣設計師在國際上屢獲大獎，而設計導入台灣產業，不能單靠單一領域來解決，須藉由跨域整合相關人才及技術，並擴大設計應用領域，將設計走進公共服務與社會創新。

經濟部表示，即將成立的台灣設計研究院有三大使命，第一是透過跨部會合作與跨領域整合，擴大設計之影響力；第二是搭建設計創意平台，使年輕人創意得以發揮；第三為提升企業的設計位階，使設計結合經營策略，發展設計領先型企業，提升台灣成為高階製造中心及高科技研發中心。

經濟部

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