蘇揆拍板5G專網頻段 即日起開放申請場域實驗

行政院長蘇貞昌正式拍板第五代行動通訊（5G）的4.8~4.9GHz作為專網頻譜。本報資料照片 分享 facebook

行政院長蘇貞昌今（5）日正式拍板第五代行動通訊（5G）的4.8~4.9GHz作為專網頻譜，科技會報辦公室指出，自即日起開放各界申請進行場域實驗，並預計在2021年至2022年間開放執照申請，且會以拉近專網頻譜與商用頻譜使用成本為原則。

蘇揆今日於院會聽取科技辦報告「我國5G頻譜政策與專網發展」後表示，5G與人工智慧（AI）都是從社會需求出發的未來明星產業，5G創新應用不僅可滿足國人便利生活、城市智慧生活及區域互補共生的需求，同時也可精進產業流程、提高生產力，進而提升國家整體競爭力，世界各國都相當重視，台灣更應該及早做好準備。

蘇揆表示，他於5月核定「台灣5G行動計畫」，預計四年投入205億元，目前國家通訊傳播委員會（NCC）正進行首波商用頻譜釋出作業，12月10日就開始競價，明年1月完成釋照作業，台灣將正式邁入5G世代。

科技辦執行秘書蔡志宏指出，在行政院副院長陳其邁協調下，指配4.8~4.9GHz 頻段的100MHz頻寬為5G專網頻譜，即日起供各界申請進行場域實驗，並於2021年到2022年間擇期開放執照申請。

蔡志宏表示，4.8~4.9GHz頻段在既有警消通訊業務確認可持續運作的前提下，進行移頻作業，在完成移頻前，本頻段以和諧共用方式開放使用，5G專網申請者應遵照NCC所訂的干擾處理規範辦理。

蔡志宏指出，經陳副院長協調，5G專網使用專頻仍應繳交頻率使用費，NCC將參考相近頻段行動通信業務執照的拍賣底價研議計算方式，以拉近5G專網頻譜與5G商用頻譜的使用成本為原則。

蔡志宏透露，第二階段5G商用頻譜，釋出時間以三年後為原則，中頻部分以4.4~5GHz頻段為主，規畫釋出300MHz頻寬供商用與專網頻譜分配使用；高頻部分優先評估37-40GHz頻段。