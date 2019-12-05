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永豐金：2020年台灣GDP 2.52% 可望成亞洲四小龍之首

2019-12-05 09:27經濟日報 記者楊筱筠／即時報導

2020年總統大選之年，金控看好台灣GDP挑戰亞洲四小龍之首。永豐金控昨（4）日對台灣經濟成長率（GDP）看法出爐！上調台灣2020年GDP，從原本預期的2.15％調高到2.52％，看好台灣明年GDP稱冠亞洲四小龍。

永豐金控首席經濟學家黃蔭基指出，預估台灣受惠轉單效應，2020年GDP在2.52~2.57％，韓國2.2％、新加坡估1.3％、香港為0.9％。

對於香港的GDP表現，黃蔭基表示，依據彭博共識，認為香港反送中活動明年平息機會高，與美國川普簽下香港人權與民主法案相關性不大。

但面對全世界發展，黃蔭基認為未來10年是「撕裂的十年」，隨著反全球化風潮盛行、民主民粹興起，大家都認為自己的國家最重要，造成反移民風潮，民粹容易影響一個國家難一起往同一個方向移動，全球景氣不容易上去，當有一個事件引爆、如果是引爆點在中國與美國，就得特別注意。

長期景氣預測上，黃蔭基指出，要讓全世界景氣衰退，得要看美國與中國，優先注意美國景氣是否往下、中國債務危機，較大風險在於美國總統大選民主黨華倫如果入主白宮，他對資本市場負面衝擊大，因他主張調升企業稅與富人稅，以及支持川普對中國發動貿易戰。

展望2020年，黃蔭基認為有九大灰犀牛，包括美中貿易談判、川普遭受彈劾、華倫大選勝出、英國無協議脫歐、加泰隆尼亞獨立運動、智利地鐵抗爭、美義衝突加劇、中國債務風險與香港萬丈深淵。

對於中國的GDP表現，黃蔭基指出，受到貿易戰影響，明年GDP成長預期將跌破6％，從6.1％降至5.7％，特別是企業違約、壞帳增加，部分中小與地區銀行陸續爆發危機，中國2020年仍面臨嚴峻考驗，人民幣將先看到7.3~7.35元。

歐元區也因對中國貿易依賴度節節高升，成為美中貿易戰重災區，估2020年GDP成長跌破1％到0.9％，並預期美國GDP從2.3％減緩至2％。

永豐金控以「豬（致）富有成，2020渾身解數」為題舉行2020年投資展望，由永豐...
永豐金控以「豬（致）富有成，2020渾身解數」為題舉行2020年投資展望，由永豐金控首席經濟學家黃蔭基（左二）帶領團隊主持。 記者楊筱筠／攝影
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