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中火增煤 南投縣議會成立專案小組監督反空汙

2019-12-05 07:46聯合報 記者喻文玟江良誠／即時報導

台中火力發電增煤引發中部民眾反彈，台中市長盧秀燕要求中火每年生煤使用量應降到1104萬噸以下，台電表示，台中市近5年用電量年年成長，新增用電有4成是台中市用去了，用電量持續增加、又要繼續減煤，「巧婦難為無米之炊」。台中市表示，隨著經濟成長，全國用電均增加，台電應全面檢討全國能源政策，不能讓老舊燃煤電廠繼續汙染中部人民健康。

南投縣議會也認為，中部PM2.5空汙相當嚴重，縣議會昨天決議成立專案小組，由議長何勝豐擔任召集人，督促縣府改善南投縣空氣品質，對於中火空汙問題也要求縣府拿出具體作法，包括嚴正抗議或訴諸司法，捍衛縣民健康。

南投縣長林明溱說，中火空汙南投縣是最大的受害者，他去年已經到南投地檢署控告中火和經濟部，中央如果不重視民眾健康，他支持台中市長盧秀燕撤銷中火執照，也會聯合中部七縣市首長也會聯合控告中火，並發動中部民眾包圍中火，讓中央重視空汙和民眾健康。

針對台中市政府要求減少生煤用量，台電表示，全國用電持續成長，103年用電量2060億度，107年度2191億度，大幅增加131億度，而台中市就增加51.4億度，占約4成，未來台中將設立產業園區，業者用電申請已逾20餘件，總計約增加83.5萬瓩，遠超過中火一部機組53萬瓩的發電量。

台中市環保局表示，生煤管理自治條例為前市長林佳龍任內發布，明文規定中火需於發布日起4年內減少生煤使用量4成，這是4年前就已發布施行的政策，也是全民的期待，市府依法行政，絕無不妥；用電增加是中央能源調度問題，不能歸咎給台中市。

國民黨南投縣長林明臻。圖／報系資料照
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台中火力發電增煤引發中部民眾反彈。 圖／報系資料照
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南投縣長林明溱曾率縣府一級主管，今年4月以徒步方式到南投地檢署按鈴申告中火公共危...
南投縣長林明溱曾率縣府一級主管，今年4月以徒步方式到南投地檢署按鈴申告中火公共危險罪。圖／報系資料照
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