林伯豐7建議 促政府傾聽工商業

工商協進會理事長林伯豐。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

總統大選將近，美中貿易戰再增添變數，台玻董事長、工商協進會理事長林伯豐昨對明年國內經濟表示擔憂，並對總統候選人提出七項建議，呼籲政府更要重視工商業界聲音。

美總統川普暗示要等到明年美總統大選後，才會與中國大陸達成貿易協議。林伯豐表示，中美貿易短期內很難妥協，明年全球經濟會衰退，主計總處預測台灣明年景氣會上調，「我們希望能成真」，但呼籲企業實際經營仍需保守看待。

工商協進會昨舉行理監事聯席會議，林伯豐在會中對總統候選人提出七項建議：第一，擴大租稅優惠範圍，且延長適用年限；第二，境外資金回台專法優惠稅率年限由兩年延長為五年；第三，檢討勞基法，透過勞資政協商機制，落實周休二日，並調高每月加班上限時數至六十小時，調降就業安定費等。

第四，以核養綠再公投，讓供電穩定，且審慎研議企業用電大戶購置綠電相關規定；第五，建議符合節能、環保與健康等產品租稅獎勵，取消不合時宜的非油氣類產品貨物稅；第六，建議補助現職勞工進修第二、第三專長及外語能力，並檢討大學與技職教育制度。

第七，政府應爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ），並與主要貿易國簽署ＦＴＡ、租稅及投資保障協議，協調立法院通過兩岸協議監督條例、服貿協議、租稅協議，加速完成貨貿協商，讓兩岸恢復官方正常交流。