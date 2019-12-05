親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反空汙中火挨罰
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

藍議員爆：「卡神」靠政府2年撈近1億元 疑用來豢養網軍

林伯豐7建議 促政府傾聽工商業

2019-12-05 00:40聯合報 記者戴瑞瑤／台北報導

工商協進會理事長林伯豐。圖／聯合報系資料照片
工商協進會理事長林伯豐。圖／聯合報系資料照片
分享

總統大選將近，美中貿易戰再增添變數，台玻董事長、工商協進會理事長林伯豐昨對明年國內經濟表示擔憂，並對總統候選人提出七項建議，呼籲政府更要重視工商業界聲音。

美總統川普暗示要等到明年美總統大選後，才會與中國大陸達成貿易協議。林伯豐表示，中美貿易短期內很難妥協，明年全球經濟會衰退，主計總處預測台灣明年景氣會上調，「我們希望能成真」，但呼籲企業實際經營仍需保守看待。

工商協進會昨舉行理監事聯席會議，林伯豐在會中對總統候選人提出七項建議：第一，擴大租稅優惠範圍，且延長適用年限；第二，境外資金回台專法優惠稅率年限由兩年延長為五年；第三，檢討勞基法，透過勞資政協商機制，落實周休二日，並調高每月加班上限時數至六十小時，調降就業安定費等。

第四，以核養綠再公投，讓供電穩定，且審慎研議企業用電大戶購置綠電相關規定；第五，建議符合節能、環保與健康等產品租稅獎勵，取消不合時宜的非油氣類產品貨物稅；第六，建議補助現職勞工進修第二、第三專長及外語能力，並檢討大學與技職教育制度。

第七，政府應爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ），並與主要貿易國簽署ＦＴＡ、租稅及投資保障協議，協調立法院通過兩岸協議監督條例、服貿協議、租稅協議，加速完成貨貿協商，讓兩岸恢復官方正常交流。

林伯豐周休二日總統大選兩岸協議監督條例貨物稅貿易戰貨貿供電勞基法

延伸閱讀

總統候選人青年論壇 蔡英文：再給我四年改革

八大工商團體邀總統候選人對談 宣告破局

工商團體籲3修勞基法 勞動部：整合好配套 再...

林伯豐提七大建言 盼總統候選人重視工商界聲音

相關新聞

工商團體選前喊話 提七大建言

2019-12-05 01:07

邀總統候選人對談破局 產業大老無奈

2019-12-05 01:07

名家觀點／投資人必須懂的公開收購規則

2019-12-05 01:03

經濟關鍵字／賴冠仲…路 于紀隆…創 周建宏…擇 傅文芳…承

2019-12-05 00:55

中高齡就業專法 勞動部盼109年下半年上路

2019-12-04 18:49

扣件業因匯損度寒冬 經濟部允釋出1000億低利融資件

2019-12-04 18:23

工商團體籲3修勞基法 勞動部：整合好配套 再適時處理

2019-12-04 17:11

林伯豐提7大建言 籲總統候選人「重視工商界」

2019-12-04 15:21

汽車零組件擬降稅 林伯豐：貨物稅也應取消

2019-12-04 13:41

憂明年國內經濟 工商界對總統候選人提七大建議

2019-12-04 13:33

不保證回饋消費者及勞工 進口汽車零組件降稅案難過

2019-12-04 13:31

童子賢：美國選舉態勢不明朗 貿易戰也不會明朗

2019-12-04 11:58

美中貿易協議年底恐無望 法人估成衣三雄受惠

2019-12-04 11:27

影／汽車零組件調降關稅 蘇建榮：消費者與員工應同受惠

2019-12-04 11:10

進口汽車零件降關稅國產車降價？經濟部：不一定

2019-12-04 10:40

國產車降稅 綠委：沒白紙黑字承諾降價 不應倉促通過

2019-12-04 10:14

台灣168／營造工程物價指數上揚

2019-12-01 02:27

每周一勢／中小企業勞工 製造業占24.7％

2019-12-01 02:27

每年車禍代價 可蓋一條高鐵

2019-12-01 02:27

提高風險意識 三路並進改善交通事故

2019-12-01 02:27

交通事故經濟損失 金額飆高 去年達5515億

2019-12-01 02:27

總費用率、波動率雙低 特別股ETF夯

2019-12-03 18:00

台股續創新高 公司治理選股更有利

2019-11-20 00:00
看更多

熱門文章

台積電變「高調」了！股價漲50％，管理層的思維有哪些改變？

2019-12-04 15:53

永豐金：明年金融市場「陽光普照」但達12682恐是泡沫

2019-12-04 16:07

汽車零組件若降稅 經部：不一定會反映車價上

2019-12-04 14:38

高通正式推出最新5G晶片 驍龍865/765

2019-12-04 08:08

影／汽車零組件調降關稅 蘇建榮：消費者與員工應同受惠

2019-12-04 11:10

樂桃航空招募空服員 預計錄取名額破百

2019-12-04 15:08

誠品吳旻潔談書店「開越多虧越多」 下一步瞄準東南亞

2019-12-04 17:44

嘉里大榮董座：將再次啟動公司轉型、創新

2019-12-04 15:10

國產車降稅 綠委：沒白紙黑字承諾降價 不應倉促通過

2019-12-04 10:14

創新金融！凱基銀與司法院合推電子訴訟文書服務平台

2019-12-04 16:32

誠品30週年 吳旻潔笑談「書店是門虧損事業」

2019-12-04 17:07

為紐西蘭度蜜月 網友求教：辦哪家信用卡最有利？

2019-12-04 19:34

首創！國泰世華銀APP全自動貸款還款 20萬元5分鐘核貸

2019-12-04 18:34

生技募資困難？林榮錦：要先問自我定位

2019-12-04 12:19

工商團體籲3修勞基法 勞動部：整合好配套 再適時處理

2019-12-04 17:11

扣件業因匯損度寒冬 經濟部允釋出1000億低利融資件

2019-12-04 18:23

台電再嗆新增用電4成給中市 市府：應檢討全國能源政策

2019-12-04 13:36

陸客銳減 兩岸春節加班機恐探歷史新低

2019-12-04 18:31

Airbnb宣布新措施 提升台灣房源與旅客安全

2019-12-04 10:03

減煤衝擊供電？台電：中部逾八成時間都靠跨區送電

2019-12-04 12:49

八大工商團體邀總統候選人對談 宣告破局

2019-12-04 17:55

中高齡就業專法 勞動部盼109年下半年上路

2019-12-04 18:49

美中貿易協議年底恐無望 法人估成衣三雄受惠

2019-12-04 11:27

國營事業員工調薪 沈榮津：尊重單位負責人決定

2019-12-04 13:28

電商聯名卡高額回饋怎麼拿？ 各有眉角

2019-12-04 14:37

進口汽車零件降關稅國產車降價？經濟部：不一定

2019-12-04 10:40

汽車零組件擬降稅 林伯豐：貨物稅也應取消

2019-12-04 13:41

林伯豐提7大建言 籲總統候選人「重視工商界」

2019-12-04 15:21

不保證回饋消費者及勞工 進口汽車零組件降稅案難過

2019-12-04 13:31

明年改選勞動基金加碼彰銀支持官股？許銘春這麼說

2019-12-04 13:00

不當教授也要創業 郭鎮銘開啟無人機商業檢測新模式

2019-12-04 19:30

資訊月開幕 童子賢：台廠秀人工智慧新成果

2019-12-04 11:28

夏普5G智慧機藍圖 新品發表會曝光

2019-12-04 14:57

台灣ADR僅台積電下跌 聯電走強

2019-12-04 07:18

果粉收到信了嗎？ Apple今年底前將開雲端發票

2019-12-04 18:12

宏達電VIVELAND再推大型VR密室逃脫 最多六人連線

2019-12-04 15:48

中火又被罰 台電喊冤：中部發電已不夠自己用

2019-12-04 14:40

夏普2020新品發表會 釋出轉型升級三大戰略

2019-12-04 14:46

宏達電攜國防醫學院 創全台MR混合實境解剖學教室

2019-12-04 14:46

鴻海富鴻網組隊 台東推智能農業

2019-12-04 14:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top