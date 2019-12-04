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國際隱私保護因應與挑戰 資策會科法所：需建立個資保護管理制度

2019-12-04 21:15聯合新聞網 台北訊

歐盟一般個人資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）已於2018年5月開始實施，不僅對企業的個資法遵帶來衝擊，也對個資保護趨勢及標準帶來相當的影響。為避免因違反GDPR而面臨高額裁罰，國際間紛紛採行相關因應措施，確保組織對於個資處理活動的適法性。

為協助通傳產業隱私保護管理機制之建置，由國家通訊傳播委員會主辦，達文西個資暨高科技法律事務所、及財團法人電信技術中心協辦之「通傳事業個資管理機制與資料加值運用研討會」，於上（11）月26日假集思交通部會議中心國際會議廳正式展開。長期聚焦關注新興科技發展的財團法人資訊工業策進會科技法律研究所（資策會科法所）亦受邀出席，所長張瑞星並親自參與本次研討會，就個人資料保護管理制度現況及挑戰進行與談。

資策會科法所張瑞星表示，GDPR的實施為個資保護工作掀起一番新的變革。為協助國內產業接軌國際個資保護趨勢，國發會日前不僅與歐盟正式展開數位經濟對話，我國更同時加入APEC成為CBPR成員，盼藉此促進未來資料跨境傳輸的進行，提升國際商務之發展。

張瑞星指出，資策會長年推動及維運臺灣個人資料保護與管理制度（Taiwan Personal Information Protection & Administration System，TPIPAS），積極協助組織完善個人資料管理流程，降低個資外洩等事故風險，進而提升民眾個資保護安全，促進產業發展。張瑞星說明，APEC正持續透過其CBPR體系，增加組織內區域間資料跨境傳輸的流通性，而在國發會的推薦下，資策會日前亦正式向APEC提出成為問責機構（Accountability Agent，AA）之申請，未來更將透過TPIPAS規範制度介接CBPR要求。因此，TPIPAS有望成為國內第一個與國際接軌的個資保護管理制度。

張瑞星進一步強調，日本、韓國、歐盟等先進國家，對於個資管理制度已相當重視。因此，張瑞星建議國內業者，可藉由管理制度的建立將個資管理流程化，不僅可透過日常作業落實個資保護意識，提高內部風險控制與法遵要求，未來在有相關爭訟事件產生時，更可作為舉證的最佳證明。

資策會科法所所長張瑞星，就個人資料保護管理制度現況及挑戰進行與談。
資策會科法所所長張瑞星，就個人資料保護管理制度現況及挑戰進行與談。
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「通傳事業個資管理機制與資料加值運用研討會」於集思交通部會議中心國際會議廳舉辦。
「通傳事業個資管理機制與資料加值運用研討會」於集思交通部會議中心國際會議廳舉辦。
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由國家通訊傳播委員會主辦，達文西個資暨高科技法律事務所、及財團法人電信技術中心協...
由國家通訊傳播委員會主辦，達文西個資暨高科技法律事務所、及財團法人電信技術中心協辦之「通傳事業個資管理機制與資料加值運用研討會」。
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