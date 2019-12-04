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2019社會價值年會首次移師亞洲 國際重量級講者開講

2019-12-04 19:56聯合新聞網 台北訊

2019社會價值年會首次移師亞洲。
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「社會價值國際研討會」（Social Value International Conference 2019）首次移師亞洲辦理，由現今全球最重要推動社會價值的組織「社會價值國際」與「台灣社會影響力研究院」主辦，國立中央大學與法鼓文理學院協辦，不出國就可以聆聽超過80位國內外講者分享，15場座談/論壇、6場工作坊、5場圓桌會議、與6場學術場次。

今年主題定調為「社會價值走向主流」，主辦單位邀請國內產官學貴賓代表皆蒞臨開幕式，如：公部門金管會顧立雄主委、企業界華南金控張雲鵬董事長、資誠聯合會計師事務所李宜樺會計師、學界國立中央大學周景揚校長及法鼓文理學院釋惠敏校長於年會致辭。另外「社會價值」國際授予臺北市長柯文哲Global Champion Award，肯定柯市長在公部門的施政理念，將社會價值帶入公務系統，在在顯示台灣政府與主要國內企業支持社會價值概念的推動。

近年在面臨全球貧富不均、氣候變遷的挑戰下，開始重視決策時要納入社會價值的觀念，因此國內外政府與企業界開始討論責任投資、影響力管理等概念，了解投資會產生的經濟、社會、與環境效益後，可以達到分析與管理專案的正面與負面影響力。

本次年會五大主題演講邀請到國際重量級講者，兩天分別由美國喬治城大學社會影響力與創新中心Beeck Center公平財務總監Lisa Hal分享國際影響力管理的演進發展、英國文化協會社會企業與創新和包容性經濟夥伴與發展總監Tristan Ace、新加坡亞洲公益創投網絡執行長Naina Ace探討慈善為何是創造影響力的必要基礎、紐西蘭北島原住民委任局暨都會毛利人信託營運長Awerangi Tamihere如何建立社會影響力的生態、瑞士世界企業永續發展委員會價值定義重塑經理Matthew Watkins 分享企業管理現況與可能面臨挑戰。

本次彙集17國來自歐美亞三洲的講者，邀請國際重要思想領袖、以及企業界最佳實務工作者、如會計師、評估者、市場研究人員、經學學家、投資者等加入社會價值網絡，另有工作坊探討社會影響力策略、公益創投、社會價值衡量、影響力管理、影響力投資等社會創新領域。今年特別規劃學術研討會，邀請專家學者發表論文，含括公共政策、影響力投資與管理、企業社會責任、社會企業等多元議題，期望透過此次年會，用策略性思考共同改變社會詮釋價值的方式。

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