上洋代理三菱重工空調全系列 搶攻台商回流建廠商機

興櫃家電業者上洋產業（6728）代理三菱重工空調全系列到位，搶攻台商回流建廠商機，助益業績成長可期。

上洋表示，美中貿易戰延燒至今近一年，台商紛紛回流，加上立院三讀通過的《境外資金匯回管理運用及課稅條例》，將對台商鮭魚返鄉產生極大助力。據經濟部統計，目前台商回流資金已超過6000億元，短期資金會以工業地、廠房為主，商辦、豪宅市場將逐漸發酵，進而推升VRF及商用空調的需求。

上洋指出，自2016年代理三菱重工空調，將40年來商用洗衣累積的營運及服務經驗，導入商用及家用空調市場經營，穩紮穩打地建構自有專業技術服務團隊，縝密布局全台經銷網絡，至今已成長超過15倍，深獲市場信賴與認同。

上洋強調，洞悉銷售市場趨勢，引進多樣化空調設備，包括VRF、商用等變頻空調，及全屋空氣活化機，提供業主多樣專業搭配選擇，並將以三菱重工空調為主，參加2019年台北國際建築建材暨產品展，爭取工業地、廠房、商辦及豪宅市場的空調商機。

上洋今年受惠洗衣業務以及家電銷售的成長，前三季營收為8.14億元，較去年同期成長26.5%。新增多所學校商用洗衣服務長約，加上代理的三菱重工VRF變頻空調陸續出貨，成為業績兩大成長動力。