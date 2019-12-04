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四工業區進報編程序 新北市：新增485公頃產業用地

2019-12-04 18:35經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

為解決企業用地不足的問題，新北市今（4）日表示，林口工一、新店寶高等產業園區均在興建中，尚有淡海二期、泰山楓江、樹林柑園及瑞芳二工等四個工業區在經濟部報編程序，未來可新增485公頃的產業用地；另外，原定今年底到期的「新北市工業區立體化方案」也將延長至2022年底，讓企業持續進駐新北擴大投資。

為了鼓勵企業成立營運總部及產業轉型升級，讓產業空間發揮最大效益，新北市府7月通過新北市工業區立體化方案，協助企業解決產業用地不足，已有14案件申請通過，且為響應廠商持續投資需求，新北市工業區立體化方案已延長公告受理申請至2022年12月31日。

此外，在提供發展空間部分，目前產業園區開發陸續進行中，包括林口工一重劃工程及新店寶高智慧園區119廠辦單元興建中，寶高二期也規劃啟動。另外，淡海二期、泰山楓江、樹林柑園及瑞芳二工等工業區也都進行經濟部報編程序，未來預計可創造485公頃的產業用地，讓更多企業及廠商進駐新北，擴大投資。

新北市府1月成立招商一條龍，與新北市不動產仲介公會合作，推動「用地計畫馬上辦」措施，截至今（4）日已辦理52場土地媒合會，整合公私有土地，成功媒合融成電訊等六件用地投資案簽約，助企業扎根新北。

新北市表示，透過擴充境內公有土地及產業專區、都市型工業區更新立體化等用地資訊，協助廠商進行投資評估及取得所需用地；並以捷運沿線場站開發為主軸，盤點產業空間，發展商業熱區等資訊（TOD發展熱區），提供投資新北多元資訊。

新北市經發局表示，截至11月底為止，招商一條龍已落實投資金額，包含完成投資、建廠中及取得建照者，合計為1,099億元，創造逾2.5萬個就業機會。

瑞芳建中

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