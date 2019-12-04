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網軍事件吵翻天！ 謝長廷親曝與「卡神」楊蕙如關係

扣件業因匯損度寒冬 經濟部允釋出1000億低利融資件

2019-12-04 18:23聯合報 記者王昭月／即時報導

受台幣升值、匯差影響，國內螺絲扣件業近一年多來大幅衰退，叫苦連天，立委邱志偉今邀經濟部長沈榮津及中鋼董事長翁朝棟與業界面對面溝通，沈宣布擴大投資台灣低利貸款額度將提升到1000億，貸款利率亦調降，為企業紓困，與扣件業有唇齒依附關係的中鋼也決定調降盤價，共體時艱，扣件業界對此表示，不無小補。

立委邱志偉召集經濟部及工業局等首長南下高雄與扣件業對談，台灣螺絲工業同業公會理事長蔡圖晉反映扣件業困境，指因匯差問題，扣件業這一年來經營慘澹，兌換100萬美金，需賠100多萬台幣，嘆稱現在幾乎是「滿手美金，沒有台幣」。

蔡圖晉說，台灣是蔡圖晉外銷導向國家，台幣升值後，影響各業，像壽險業據稱匯損超過2000多億台幣，扣件業也很慘，除匯損外，台灣的扣件原料因比大陸及越南貴，又不像大陸有政府補貼，競爭力就輸人家。

晉禾公司董事長蔡永裕認為，台灣扣件業除美國市場外，東南亞地區國家因需負擔15%關稅，堪稱完全沒有競爭機會，政府就算花錢輔導企業，沒有國際通路也等於零。他建請政府應把經費拿來進行國際併購，自己掌握扣件通路，台灣扣件業才有競爭機會。

經濟部長沈榮津表示，經濟部配合政府產業升級政策，將協助扣件業者往數位化及智慧化升級，目前已要求中鋼及金屬工業中心導入示範產線，導入AI，將來希望做到精準行銷生產。另也提出根留台灣3大方案，將釋出1000億供中小企業融資貸款，利率從3％到4％降到1.5％，不會讓中小企業孤單。他同時向在場的中鋼董事長翁朝棟說項，材料價格能放軟一點。

中鋼董事長翁朝棟則釋出善意回應，指中鋼與扣件業是共生共存的關係，這次將調降盤價1000元，希望明年3月能止跌回升。

受匯差影響，台灣扣件業近一年來經營慘澹。記者王昭月／翻攝
受匯差影響，台灣扣件業近一年來經營慘澹。記者王昭月／翻攝
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扣件業度寒冬，經濟部長沈榮津（站立者）允釋出1000億低利融資給中小企業紓困，也...
扣件業度寒冬，經濟部長沈榮津（站立者）允釋出1000億低利融資給中小企業紓困，也要求中鋼將盤價放軟。記者王昭月／攝影
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台灣螺絲工業同業公會理事長蔡圖晉反映扣件業困境。記者王昭月／攝影
台灣螺絲工業同業公會理事長蔡圖晉反映扣件業困境。記者王昭月／攝影
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