經濟部、中鋼與扣件業座談 協助產業解決問題

立法委員邱志偉邀請經濟部長沈榮津，中鋼董事長翁朝棟、工業局長呂正華，以及勞動部、農委會等代表與螺絲扣件業座談，議題聚焦即將在新年度上路的「工廠管理輔導法」新法，以及螺絲扣件業競爭力，吸引數百名業者參與，這也是工輔法行政配套上路高雄首場說明會。

現場經濟部針對工輔法修法後相關配套子法提出專案報告，並與中鋼針對北高雄螺絲扣件產業振興計畫提出說明。

邱志偉表示，工輔法上路後，業者多方詢問施行細則等內容，在12月已經逐漸明朗，經濟部已經針對高汙染、低汙染的農地工廠將分開納管，低汙染工廠有20年的緩衝時間，依照時程逐漸合法化，取得特定工廠登記才能合法化生產，座談會中有相關疑問的業者，可以一起了解相關內容、預做準備。

沈榮津指出，政府推動扣件業智慧化、數位化，經濟部要求金屬中心、中鋼一起合作，設置扣件業導入數位化與智慧化示範產線，一步步利用模組，結合業者本身特色與市場，加上機聯網、雲端，用大數據與AI人工智慧，實現最佳化決策，做精準生產與銷售，將可大幅提高競爭力。

沈榮津說，中鋼料成本高低攸關扣件業競爭力，中鋼是否提供給大家好一點的價格，中鋼董事長翁朝棟「應該聽得懂」，空間大一點對業界有幫助。

翁朝棟表示，鋼鐵業已經辛苦一年半，從整個經濟循環來看，2015年的鋼鐵景氣周期也是一年半，但當時沒有川普關稅措施及美中貿易戰。不過最近美國熱軋底材已經漲了三波，每公噸累計上調101美元，螺絲業第4季與第1季是淡季，中鋼新盤價線材每公噸大降1000元，還搭配專案，第4季中鋼給扣件業的專案量達10萬公噸，累積降價3億元，但如果一直跟國外拚訂單比價錢，台灣一定會比輸，中鋼要動用所有研發能量產業升級，才是長治久安之計。