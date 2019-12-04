親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反空汙中火挨罰
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台積電變「高調」了！股價漲50％ 管理層的思維有哪些改變？

林伯豐提七大建言 盼總統候選人重視工商界聲音

2019-12-04 16:12經濟日報 記者陳書璿／即時報導

工商協進會今（4）日舉辦第25屆第7次理監事會議，工商協進會理事長林伯豐提出「七大建言」希望目前檯面上的總統候選人應重視工商界的聲音，並將產創條例、境外資金回台、勞動政策、能源政策、稅制改革、人才培育、國際與兩岸關係等七項建言納入政見。

往年工商協進會多半會針對總統候選人提出建言，此次2020總統大選也不例外，林伯豐今提出七項建言，希望要參選明年1月11日總統大選的各政黨候選人可以把工商協進會的建言納入政見，並且希望未來當選的新政府，可以多加重視工商界的聲音，促進台灣經濟發展。

林伯豐指出，一、應擴大租稅優惠範圍，如人才培育、國際行銷，或延長適用年限，如5G及智慧設備投資優惠年限延長至118年。二、境外資金回台專法優惠稅率年限由2年延長至5年，以符合投資實情。

第三，檢討勞動基準法，透過勞資政協商機制，落實周休二日，並調高每月加班上限時數設至60小時；調降就業安定費，擴大外勞EXTRA機制適用範圍，並調高外勞上限比例至45%，且基本工資必須要本外勞脫鉤。第四，確保能源轉型如期完成，以穩定供電及維持合理價格；審慎研議企業用電大戶購置綠電相關規定；以核養綠再公投，確保台灣不缺電。

林伯豐說，第五項就是稅制改革，應該給予符合節能、環保與健康等產品租稅獎勵；取消非油氣類商品貨物稅；取消未分配盈餘加徵5%營所稅；內外資股利所得稅率一致。第六，補助現職勞工進修第二、第三專長及外語能力；檢討大學與技職教育制度，減少學用落差；發展台灣成為國際人才培育與技術研發基地。

最後，林伯豐也針對兩岸關係提出建言，希望政府可以爭取加入CCTPP，並與主要貿易國簽署FTA、租稅及投資保障協議；協調立法院通過兩岸協議監督條例、服貿協議、租稅協議，並加速完成貨貿協商，讓兩岸恢復官方正常交流。

此外，他在會前接受採訪時也表示，汽車零組件關稅應該要減免，這樣才會有助於國產車產業的成長。他強調，希望2020年上任的新政府應「重視工商界的聲音」，並改善台灣投資環境及經商條件。

對於明年景氣外界普遍不看好，林伯豐則說，目前國際形勢面臨中美貿易戰、英國脫歐等嚴峻的考驗之下，明年全球的經濟成長勢必會衰退，而台灣的GDP成長一直都在國際的GDP成長水平底下，台灣還有很大的努力空間，呼籲政府應該要多多減稅、增加土地開發或多加配合台商需求來促進台灣的經濟發展。

林伯豐外資

延伸閱讀

林伯豐提7大建言 籲總統候選人「重視工商界」

汽車零組件擬降稅 林伯豐：貨物稅也應取消

憂明年國內經濟 工商界對總統候選人提七大建議

全國首宗收購總統候選人連署書案 金門地檢偵...

相關新聞

汽車零組件擬降稅 林伯豐：貨物稅也應取消

2019-12-04 13:41

憂明年國內經濟 工商界對總統候選人提七大建議

2019-12-04 13:33

不保證回饋消費者及勞工 進口汽車零組件降稅案難過

2019-12-04 13:31

童子賢：美國選舉態勢不明朗 貿易戰也不會明朗

2019-12-04 11:58

美中貿易協議年底恐無望 法人估成衣三雄受惠

2019-12-04 11:27

影／汽車零組件調降關稅 蘇建榮：消費者與員工應同受惠

2019-12-04 11:10

進口汽車零件降關稅國產車降價？經濟部：不一定

2019-12-04 10:40

國產車降稅 綠委：沒白紙黑字承諾降價 不應倉促通過

2019-12-04 10:14

名家觀點／合理提高獨董薪酬

2019-12-04 00:57

景氣衰退 製造業連12個月藍燈

2019-12-04 00:29

郭台銘赴美與川普碰面 要談這些議題

2019-12-04 00:28

再生能源躉購費率 本周預告

2019-12-04 00:27

經濟關鍵字／陳冲選「沌」 榮鴻慶挑「勤」

2019-12-03 23:51

綠能躉購費率喊降 業者憂

2019-12-03 23:27

能源局：明年度躉購費率 拚年底前拍板

2019-12-03 23:23

藍綠參選人要求回饋金法制化 中油：現行制度較有彈性

2019-12-03 19:09

郭台銘將向川普表達：美國威州建廠延宕 面臨兩難題

2019-12-03 18:06

影／郭台銘行前記者會 將前往美國出席白宮聖誕派對

2019-12-03 18:00

郭台銘今飛美出席白宮聖誕派對：一定會見到川普

2019-12-03 17:08

美中貿易情勢不穩 製造業人力需求創近9季新低

2019-12-03 16:26

製造業景氣燈號連12藍 台經院：明年可見黃藍燈

2019-12-03 14:39

明年Q1人力需求3.6萬人 近5年次高

2019-12-03 14:39

收購文曄案惹議／大聯大：將說明財務投資規劃

2019-12-03 14:39

食品外送安全指引2.0 增訂防搶單條款、強制保險

2019-12-03 14:11

轉單＋5G 佈建 台經院：2020年製造業優於今年

2019-12-03 13:32

製造業景氣仍低迷 台經院公布連續12個月亮藍燈

2019-12-03 12:37

消保處：教育部為「語言複合式教材」中央主管機關

2019-12-03 12:32

影／公保年金孤兒協會 到立法院前靜坐抗議

2019-12-03 11:42

外送安全指引2.0 增訂防搶單條款、商業保險至少300萬

2019-12-03 11:37

台電計畫在布袋設風力發電機 在地居民、鳥會都反對

2019-12-03 11:10

7首長空汙治理會報 竹縣長楊文科：中火影響中部空汙

2019-12-03 11:06

台灣168／營造工程物價指數上揚

2019-12-01 02:27

每周一勢／中小企業勞工 製造業占24.7％

2019-12-01 02:27

每年車禍代價 可蓋一條高鐵

2019-12-01 02:27

提高風險意識 三路並進改善交通事故

2019-12-01 02:27

交通事故經濟損失 金額飆高 去年達5515億

2019-12-01 02:27

總費用率、波動率雙低 特別股ETF夯

2019-12-03 18:00

面對風險事件 特別股相對抗跌

2019-11-27 14:13

台股續創新高 公司治理選股更有利

2019-11-20 00:00
看更多

熱門文章

全家超商拒刷卡惹民怨 銀行局緊急開會給緩衝

2019-12-03 18:22

蘋果傳密訪GIS 導入屏下辨識

2019-12-04 00:38

被動元件春燕來了！國巨徵千人 春節大加班

2019-12-04 00:33

乏人問津的酒廠將變身 台酒砸10億要蓋威士忌城堡

2019-12-03 18:37

全家暫停網購貨到付款等刷卡服務 金管會協調：不能中斷

2019-12-03 17:53

郭台銘今飛美出席白宮聖誕派對：一定會見到川普

2019-12-03 17:08

郭台銘將向川普表達：美國威州建廠延宕 面臨兩難題

2019-12-03 18:06

觀察站／中火爭議…林佳龍架的刀 盧秀燕來開鍘？

2019-12-04 00:14

台積電變「高調」了！股價漲50％，管理層的思維有哪些改變？

2019-12-04 15:53

一年了！裕隆為嚴凱泰辦追思音樂會 嚴陳莉蓮獻唱

2019-12-03 19:01

高通正式推出最新5G晶片 驍龍865/765

2019-12-04 08:08

全家超商 將恢復刷卡繳費

2019-12-03 23:15

台日美屏下指紋辨識聯盟 浮上檯面

2019-12-04 00:37

綠能躉購費率喊降 業者憂

2019-12-03 23:27

接獲白宮邀請函訪美 郭台銘：一定會見到川普

2019-12-03 17:05

MLCC搶手 禾伸堂、達方樂透

2019-12-04 00:32

中市將再罰中火300萬 藍7縣市抗煤電空汙

2019-12-04 00:32

郭台銘赴美與川普碰面 要談這些議題

2019-12-04 00:28

影／汽車零組件調降關稅 蘇建榮：消費者與員工應同受惠

2019-12-04 11:10

聯發科營運旺 小摩喊三利多

2019-12-04 00:36

ETF理財2.0 幫你存老本

2019-12-04 00:01

國產車降稅 綠委：沒白紙黑字承諾降價 不應倉促通過

2019-12-04 10:14

選戰筆記／台中再現藍天 空汙牌能打蔡罩門？

2019-12-04 00:32

影／首座無人智慧食品工廠啟用 張善政慶賀禎祥食品60周年

2019-12-03 19:11

郭台銘：一定會見到川普 有沒有時間講話不知道

2019-12-03 17:20

永昕董座：目標5年內成為全球藥物生產基地

2019-12-04 01:18

永豐金：明年金融市場「陽光普照」但達12682恐是泡沫

2019-12-04 16:07

中火被罰300萬元 政院：遺憾中市府多所誤解

2019-12-03 22:12

誠美材轉投資昆山重訊不完整 遭證交所罰10萬

2019-12-03 20:48

金管會：違法銷售境外基金可處5年以下徒刑

2019-12-03 20:45

彰銀捍衛職安 接軌國際

2019-12-04 00:04

全家暫停貨到刷卡 金管會給緩衝期

2019-12-03 23:30

全球5G手機銷量 明年衝3億支

2019-12-03 23:31

嘉里大榮董座：將再次啟動公司轉型、創新

2019-12-04 15:10

生技募資困難？林榮錦：要先問自我定位

2019-12-04 12:19

槓Gogoro 機車雙雄推新燃油車搶市

2019-12-03 23:57

名家觀點／合理提高獨董薪酬

2019-12-04 00:57

Airbnb宣布新措施 提升台灣房源與旅客安全

2019-12-04 10:03

緯創加碼生醫 鎖定四領域

2019-12-03 23:18

LINE Pay Money啟動跨境支付

2019-12-03 23:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top