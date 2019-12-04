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國造潛艦非錢坑：成本雖高，但其長遠價值無可替代

網軍idcc來自綠委辦公室？黃國書：不曾跟楊蕙如合作

把球丟回車商 汽車零組件降稅案交付黨團協商

2019-12-04 13:24經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

立法院財委會今（4）日審查汽車零組件關稅調降案，多數民進黨立委都認為，雖支持降稅方向，但不應該「倉促」降稅，但國民黨立委費鴻泰、陳學聖則堅持，國產車危機必須解決，關鍵就是零組件降關稅，最後雖初審通過，但須交付黨團協商，若車廠具體承諾降價、為勞工加薪，隨時再召開黨團協商討論，等於把球丟回車商。

針對攸關汽車零組件關稅調降的「海關進口稅則」部分稅則修正案，目前行政院尚未提出版本，不過立法院已有國民黨費鴻泰、吳志揚以及民進黨趙天麟、江永昌四位立委版本，主張降稅的項目及調降幅度，都比照經濟部稅式支出報告，也就是將引擎等九項零組件關稅，自5%至17.5%降到免稅至10%。

民進黨立委吳秉叡認為，車商應該提出具體承諾、白紙黑字，讓減稅利益能夠與消費者、勞工共享。

民進黨立委施義芳則直言，國艦都可以國造了，但政府扶植國產車40年，卻連一顆引擎都做不出來，他強調，賦稅不是唯一因素，經濟部應從整體產業狀況來思考。

此外國民黨立委羅明才也認為，為國產車降稅，到最後也不一定降價，若未有具體效果，每年13億多的稅損不能「打水漂」，經濟部應解決產業鏈問題。

不過費鴻泰則表示，他的修法版本很簡單，「全都照抄工業局版本。」不知道財政部、經濟部在反對什麼，國產車市占率一路下降，難道經濟部不急嗎？

國民黨立委陳學聖指出，國產車危機已經持續一段時間，過去四年車廠是靠著環保署汰舊換新補貼政策，才能存活下來，但國內最大組車廠國瑞去年已放「有薪假」，表示國產車情況惡化，關鍵就在於零組件關稅，政府必須調降關稅，提供國產車與進口車公平競爭的機會。

經濟部工業局評估，一台售價50萬的國產車，降稅之後大約可節省成本4,500元至5,000元，將關稅調降並合理化，有助提升國產車成本競爭力，吸引國際母廠加碼投資我國汽車製造業，進一步爭取整車外銷商機。

此案今日雖決定初審過關，但須交付黨團協商，也就是需進入一個月冷凍期，除非車商具體承諾降價、為勞工加薪，再隨時啟動協商程序，才有機會進入二讀、三讀，否則本會期無望通過降稅案

國產車國民黨關稅

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