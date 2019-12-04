童子賢：美國選舉態勢不明朗 貿易戰也不會明朗

美中貿易戰談判近期不順，美國總統川普放話，可能要等到明年11月的美國總統大選之後，才會與中國達成貿易協議。台北市電腦公會理事長童子賢表示，美國內部四年一次的選舉，牽動各種議題發展，選舉態勢不明朗，貿易摩擦的解決方案也不會完全明朗。

年底最後一檔3C消費大展資訊月今（4）日正式開幕，一路展出至8日。今年主題為「解密未來」，主題館以解密AI 為題材，結合各廠商的技術與應用，而今年有別於往年，更加注重科普層面，並結合臺灣教育科技展及第一屆青研論壇（科研青年論壇）。

此外，多家知名品牌商依然在現場大手筆展出一系列新科技、新應用的產品。惟外界擔心，貿易戰陰影始終揮之不去，持續衝擊全球經濟。

對此，童子賢說，貿易戰不只是貿易摩擦問題，所以不是貿易談判就可以解決，還要看各國民意、政治風向。當然不要忘了，每個國家老百姓都想過好生活，比如物價漲了，就會感覺生活比較辛苦，像這些也是各國決策者在做政策時考量因素。

童子賢表示，不擔心2020年景氣，因為最難以捉摸的其實是2018、2019年，因為剛開始大家不清楚是單純貿易順差、逆差問題，還是有其他因素，但經過一年半問題已經很清楚。

童子賢指出，所以目前川普說要把貿易戰解決方案，放到選舉之後。換言之，美國內部四年一次的選舉，牽動各種議題發展，選舉態勢不明朗，貿易摩擦的解決方案也不會完全明朗。

童子賢表示，新科技改變生活，不受政治、經濟力量影響，不會因為某政治人物主張，改變對好生活、好技術的追求。而科技進步是帶動進步的能量，他舉2008年發生金融海嘯，但智慧手機產業卻蓬勃發展。

童子賢舉例，像新的AI、5G、大數據等技術如果讓民眾覺得好用，消費者在大量使用下，就會帶動生產端發展，這就像08年金融海嘯時智慧手機產業狀況，所以期望新科技的力量，能為沉悶的經濟帶來驚喜。