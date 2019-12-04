進口汽車零件降關稅國產車降價？經濟部：不一定

經濟部次長王美花。記者黃義書／攝影 分享 facebook 立法院財委會今天上午審查「海關進口稅則部分稅則修正草案」，多位朝野建議，經濟部應該要求車廠允諾降稅後要實際反映在汽車售價和員工福利上 ；經濟部次長王美花表示，會盡快跟車廠協商，但業者也曾表示，降稅後不一定回饋在汽車售價上，也可能是提升汽車安全配備。

立委吳秉叡問，九項進口汽車零件關稅調降之後稅損13.26億元，直接受益者是誰？財政部長蘇建榮表示，國產車廠成本就會降低。

吳秉叡問，國產車廠獲利提高會回饋給勞工或消費者嗎？經濟部次長王美花表示，最近經濟部正在詢問車廠，減稅之後如何回饋給消費者，目前仍在收集廠商意見，有些廠商說會有配套回饋。

勞動部長許銘春則表示，勞動部支持勞工權益保障措施，「我們要求降稅獲得利潤要回饋給勞工，包括加薪和福利等」。

吳秉叡說，進口汽車零組件關稅下降，如果真的能讓國產車售價下降，消費者選購國車意願才會增加，不然降稅的目的只有好到企業主，值得商榷，除非政府希望能反應售價和反應勞工權益，降稅才值得支持。

王美花表示，經濟部會努力跟車商協商；降稅的優點包括，如果車價適度回饋消費者，會增加消費者購買誘因，還有母廠會跟台灣車廠增加更多合作。

吳秉叡表示，壓迫已經在門口了，如果稅率已經下降了，還有時間跟車廠協商，要求廠商具體承諾降價嗎？王美花表示，車商說回饋比較多樣，「不一定以降價反應」，工業局持續跟車商聯繫當中，他們（車廠）也有自己商業模式考量。

蘇建榮表示，「我基本原則希望降稅是國人購買汽車獲益，而不是股東或老闆獲益」。

立委林德福也表示，進口汽車零件關稅調降，是幫助車商降低成本，國產車要降價才能讓銷量回升，否則國產車未來還有競爭力嗎？

王美花表示，業者有討論，現在的消費者重視安全問題，增加安全配報也算是回饋給消費者。

吳秉叡則表示，如果不適度反應在車價上，讓消費者嚐到甜頭，只是回饋幾公里保養里程數，車子裡面增加配備什麼的，那些是本來就有的。