國產車降稅 綠委：沒白紙黑字承諾降價 不應倉促通過

2019-12-04 10:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／台北即時報導



財政部長蘇建榮。記者黃義書／攝影 分享 facebook 立法院財政委員會今（4）日審議汽車關鍵零組件關稅調降案，財政部長蘇建榮會前受訪表示，尊重委員會審議，政院同意降稅方向，但調降後售價、員工薪資也應該做調整，讓消費者跟員工受益，這是大原則。

蘇建榮表示，上周五行政院政委龔明鑫召開協調會，修法朝降稅方向前進，但強調獲益應該要讓消費者、員工都能共同享有，這是最主要方向，財政部預計5日召開關稅稅率審議委員會，由委員審議調降幅度，再報行政院審議。

媒體詢問，零組件調降，是否也讓進口車修車成本降低？蘇建榮表示，此案是零件調降，需要用到零件的產業會有影響，但主要還是在國產車廠這邊，最重要的是希望減稅利益能回饋給消費者，也照顧到員工。

至於降稅會不會導致境外零件傾銷？蘇建榮說，要跟經濟部去了解，汽車業是經濟部主管，目前為止九項零組件國內並未產製，例如引擎，對國產車業者而言可降低成本。

而業者揚言若減稅案未通過，將上街抗議？蘇建榮表示，關務署會按既定程序報院，尊重立法院審議。

國民黨立委費鴻泰提案強調，為穩定國內車市發展，鼓勵國內車廠持續在台投資擴廠，希望針對相關零件調降關稅，刺激國產車銷量成長，使汽車整車及零組件因生產增加而增聘員工，帶動相關上、中、下游零組件產業發展，增加勞動人口僱用，降低失業率。

不過民進黨立委吳秉叡質詢時表示，車商是否會將減稅利益回饋到勞動階級，若沒有「白紙黑字」、倉促通過降稅案，是否真的會回饋給消費者或勞工都還在未定之天。此外這些零組件是否有可能在台灣本地生產，取代進口，也是可以思考的方向。

經濟部次長王美花表示，目前還在跟車廠溝通，有兩方向，第一，是降稅後，車廠適度回饋消費者；第二，是母廠在地製造更多不同類型的車輛。目前廠商提出的回饋方案比較多元，不一定是降價，還在持續跟車廠溝通。