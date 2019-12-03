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台商回流、春節到來 明年1月企業淨增聘3.6萬名員工

2019-12-03 22:46經濟日報 記者江睿智／台北即時報導

勞動部今（3）日發布最新人力需求調查，儘管有美中貿易不確定性，但供應鏈重組，廠商調升在台產能，加上興科技應用持續擴展，以及春節與寒假消費旺季等因素，預計明（2020）年1月底較今（2019）年10月底人力需求淨增加3.6萬人，其中以製造業增1.6萬人最多。

勞動部調查企業明年1月底較今年10月底之人力需求情形。其中預計增加人力之企業占20.50%、需求不變者占71.69%、減少人力者占2.84%、無法預估4.97%；在需求人數方面，預計増加4.1萬人、減少5,000人，計淨增加3.6萬人。

按行業別觀察，勞動部指出，和去年10月底相較，今年1月底工業部門預計人力需求淨增加1.7萬人、服務業部門淨增加1.8萬千人。

各業中，以製造業人力需求淨增加1.6萬人較多，其中，電腦、電子產品及光學製品製造業淨增加2,900人、電子零組件製造業淨增加2,600人、食品及飼品製造業淨增加1,800人；批發及零售業淨增3,900人次之，住宿及餐飲業淨增3,600人再次之。

勞動部分析，美中貿易情勢仍存在不確定性，全球經濟成長放緩，惟因應供應鏈重組，廠商調升在臺產能，隨新興科技應用持續擴展及春節與寒假消費旺季等因素，企業仍有增僱員工之需求。

勞動部調查顯示，企業增加人力原因以「退離者之補充」占36.35%較多，「需求市場擴大（含設備或部門擴充）」占33.39%次之，「長期缺工」占19.43%居第三。

若按行業別觀察，勞動部指出，人力需求淨增加較多之製造業、批發及零售業增加人力原因均以「退離者之補充」分別占36.55%、44.35%較多，「需求市場擴大（含設備或部門擴充）」亦占34.78%與35.15%；住宿及餐飲業以「退離者之補充」占34.86%較多，「即將進入本產業旺季」占27.52%次之。

勞動部為了解明年1月底就業市場人力需求情形，勞動部於今年10月21日至11月8日就員工規模30人以上之事業單位辦理「2019年第4次人力需求調查」，回收有效樣本計3,135家。

勞動部製造業

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