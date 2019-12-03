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綠切割「卡神」？她找出謝長廷活動 楊蕙如無所不在

美中貿易戰衝擊 製造業人力需求創9季新低

2019-12-03 20:42經濟日報 記者黃靖文邱力行／即時報導

工作到底好不好找，勞動部今(3)日公布2020年第1季人力需求調查結果，美中貿易情勢不穩，導致製造業人力需求創近9季新低，民眾也認為最近工作不好找，勞動部表示，由於美中貿易情勢仍存在不確定性，全球經濟成長放緩，但因為台灣受惠供應鏈重組，廠商也持續調升產能，事業單位仍會有僱用更多員工的需求。

勞動部製造業

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