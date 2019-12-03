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「蔣經國讓我有工作！」 郭台銘：我要給蔣萬安站台

藍綠參選人要求回饋金法制化 中油：現行制度較有彈性

2019-12-03 19:09聯合報 記者徐白櫻徐如宜／即時報導

中油公司永安液化天然氣廠位於北高雄，鄉親可依需求申請敦親睦鄰基金，中油有權決定是否補助。高市民進黨立委參選人邱志偉要求循台電公司的「電協金」模式讓回饋金制度化；國民黨參選人黃韻涵也認同，且要求過程透明、開放。中油公司表示，現行的睦鄰基金運用較有彈性，是否改變會遵照公司及經濟部評估決定。

立委邱志偉辦公室指出，為促進電廠回饋機制法制化，前年《電業法》修法，第65條規定「任何發電業及輸配電業應依生產電力的一定比例設置電力開發協助金（簡稱電協金）」，台電公司據此制定執行要點，讓回饋機制法制化。

邱志偉表示，永安廠儲槽擴建計畫列入國家重要能源發展計畫，有必要如期完工，民眾家住在油廠設施一定範圍內忍受相關不便，理應領取回饋金，中油有必要參考台電模式讓回饋金法制化。

競選對手黃韻涵則認為，朝野早已要求中油、台電回饋金皆需要建立制度，民眾期待有制度且透明開放的回饋機制。此外，執政黨每到選舉就大撒幣，選完不見人影，蔡英文完全執政3年多，也有人當立委多年，不解老問題為何無法解決。

中油煉製事業部行政室主任胡漢鯤表示，目前的地方回饋是根據台灣中油股份有限公司睦鄰工作要點來執行，民國81年就訂定，行之有年，經過多次修訂，也有受審計制度監督；法制化有法制化的優點，相較於台電「電協金」模式，目前睦鄰基金的運用更具彈性，一切遵照公司及經濟部評估決定。

高市第二選圈國民黨參選人黃韻涵（右一）認同回饋金制度化，且過程應該透明。圖／本報...
高市第二選圈國民黨參選人黃韻涵（右一）認同回饋金制度化，且過程應該透明。圖／本報資料照
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高市第二選圈民進黨參選人邱志偉（右一）爭取中油回饋金應該法制化。圖／本報資料照
高市第二選圈民進黨參選人邱志偉（右一）爭取中油回饋金應該法制化。圖／本報資料照
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中油公司台電經濟部

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