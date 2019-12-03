藍綠參選人要求回饋金法制化 中油：現行制度較有彈性

中油公司永安液化天然氣廠位於北高雄，鄉親可依需求申請敦親睦鄰基金，中油有權決定是否補助。高市民進黨立委參選人邱志偉要求循台電公司的「電協金」模式讓回饋金制度化；國民黨參選人黃韻涵也認同，且要求過程透明、開放。中油公司表示，現行的睦鄰基金運用較有彈性，是否改變會遵照公司及經濟部評估決定。

立委邱志偉辦公室指出，為促進電廠回饋機制法制化，前年《電業法》修法，第65條規定「任何發電業及輸配電業應依生產電力的一定比例設置電力開發協助金（簡稱電協金）」，台電公司據此制定執行要點，讓回饋機制法制化。

邱志偉表示，永安廠儲槽擴建計畫列入國家重要能源發展計畫，有必要如期完工，民眾家住在油廠設施一定範圍內忍受相關不便，理應領取回饋金，中油有必要參考台電模式讓回饋金法制化。

競選對手黃韻涵則認為，朝野早已要求中油、台電回饋金皆需要建立制度，民眾期待有制度且透明開放的回饋機制。此外，執政黨每到選舉就大撒幣，選完不見人影，蔡英文完全執政3年多，也有人當立委多年，不解老問題為何無法解決。