總費用率、波動率雙低 特別股ETF夯

2019-12-03 18:00 文／ 富邦投信 提供



全球市場前波因貿易戰崩跌時，特別股商品表現相對持穩，尤其特別股ETF，由於成分股持股檔數較多、集中度低，在遇到市場動盪時，較能分散風險。富邦美國特別股ETF(股票代號：00717)經理人簡伯容表示，近期美股持續高檔震盪，增加投資人在操作上的難度，美國特別股由於波動相對穩定，且以被動式管理的ETF參與特別股投資，總費用率遠低於主動型基金，皆有利於長期投資。

今年以來，標普美國特別股指數約10%(註1)，而根據臺灣證券交易所的資料，富邦美國特別股ETF市值從年初的新台幣48.8億元成長至64億元(註2)，成長幅度逾30%，總受益人數也從年初7,235人成長至10月底的10,379人(註3)，成長43%，顯見今年以來在市場波動加大下，特別股深獲投資人青睞。(註1：截至2019.11.29。註2：資料來源為臺灣證券交易所，資料期間為2018.12.31~2019.11.29。註3：資料來源為投信投顧公會)

簡伯容指出，相較於主動型基金，特別股ETF持股檔數較多，集中度低，在遇到市場風險時，較能分散風險。此外，交易成本低、不收取二代健保補充保費、且適用最低稅負制等優點亦為其一大特色；而投資人最在意的流動性，由於特別股ETF可在次級市場買賣，流動性較主動型基金佳，更為一大優勢。

簡伯容進一步指出，特別股具備股債雙重優勢，既像股票，享有股價成長特性，除了擁有優先於普通股的受償順序特質外，亦像債券擁有相對穩定的特質，因此在個股面臨利空時，相對一般股票而言，具備波動較小、且相對抗跌的特質。

此外，特別股表現與美國公債殖利率普遍呈反向相關，尤其今年以來美國10年期公債殖利率一路下滑，最低曾來到1.50%以下，而標普美國特別股指數則一路走高，未來在市場風險因子發酵下，進而可望將大幅資金轉流入債市，造成債券價格走高而公債殖利率走跌，此將更進一步有利特別股價格攀升。加上FED表示不會升息之態度，使債券型商品利率風險大幅消弭，下檔空間有限。持有特別股之投資，除可享受特別股具有債性的穩健，且拉長5年走勢，標普美國特別股總報酬更勝美國及全球高收債表現，是不可多得的好標的。

市面上特別股ETF所追蹤的指數眾多，其中標普美國特別股指數，為全球規模最大之特別股ETF追蹤標的，以美國掛牌的特別股組成。美國是全球最大的特別股市場，超過1千檔於美國公開市場交易，發展成熟且交易最活絡。其中包含金融、房地產、工業、通訊、能源、醫療保健、消費及原物料等各式產業，結構分布廣。

目前全世界特別股基金幾乎都是主動型基金，全世界以特別股為連結標的之ETF更少，簡伯容建議，投資人不妨以波動度及總費用率皆較低的富邦美國特別股ETF來做為長期配置的標的。

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引言：近期美股持續高檔震盪，增加投資人在操作上的難度，美國特別股由於波動相對穩定，且以被動式管理的ETF參與特別股投資，總費用率遠低於主動型基金，皆有利於長期投資。