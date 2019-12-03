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美中貿易情勢不穩 製造業人力需求創近9季新低

2019-12-03 16:26聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

勞動部今公布明年（2020年）第1季就業市場人力需求調查。記者葉冠妤/攝影
勞動部今公布明年（2020年）第1季就業市場人力需求調查。記者葉冠妤/攝影
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勞動部今公布明年（2020年）第1季就業市場人力需求調查，勞動部統計處長羅怡伶指出，事業單位在明年1月底較今年10月底人力需求淨增加3萬6000多人，較上一年同期減少1.65%，推測因美中貿易情勢仍存在不穩定性，全球經濟成長放緩，但受到供應鏈重組動、廠商調升在台產能及春節、寒假消費旺季等影響，企業仍有增聘人力需求。特別的是製造業，明年第1季較今年第4季人力需求淨增為1萬6508人，創下近9季新低數字。

勞動部於今年10月21日至11月8日，就員工規模30人以上之事業單位辦理「108年第4次人力需求調查」，回收有效樣本計3135家。

經調查發現，事業單位在明年1月底較今年10月底的人力需求情形，預計增加人力者占20.50%、需求不變71.69%、減少人力2.84%、無法預估4.97%；在需求人數方面，預計増加4萬1000多人、減少約5000人，合計淨增加3萬6000多人，較去年同期減少1.65%。

若按照行業別觀察，以製造業人力需求淨增加約1萬6500人最多，包括電腦、電子產品及光學製品、電子零組件製、食品及飼品都有人力需求，批發及零售業淨增約3900人次之，住宿及餐飲業淨增約3600人再次之。

羅怡伶表示，整體而言，事業單位增加人力主因是「退離者之補充」、「需求市場擴大（含設備或部門擴充）」及「長期缺工」，各行業依特性略有不同。羅怡伶說，因事業單位態度保守，推估明年人力需求持平。

勞動部製造業

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