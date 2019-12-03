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轉單＋5G 佈建 台經院：2020年製造業優於今年

2019-12-03 13:32經濟日報 記者林于蘅／即時報導

台灣經濟研究院今（3）日發布10月製造業景氣燈號，續呈「衰退」藍燈，不過信號值增加0.07分至9.86分，分數已連續四個月上揚態勢。

台經院並指出，美中貿易衝突使得全球產業供應鏈重組，國內轉單效應可望持續，支撐台灣出口，並隨著 5G 網路進入佈建階段，預估2020年製造業表現將優於今年。

台經院分析，國際油價走低，石化原料價格普遍下跌，不利於售價面指標表現，加上去年基期較高影響，使得出口、外銷訂單與生產指數年增率皆續呈負成長。不過受惠於國內股市表現亮眼、製造業廠商看好當月景氣，拉抬經營環境面指標。

就細部產業來看，台經院助理研究員方俊德指出，在半導體業方面，儘管受到鄰近國家記憶體擴產消息影響，使得記憶體價格重回下跌趨勢，不利於售價面指標表現，然受惠於行動裝置新品銷售優於預期，加上高速運算動能續強，5G基地台布建需求帶動晶片相關產品生產擴增，拉抬相關供應鏈廠商營收，拉抬需求面指標表現，因此10月半導體業景氣燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。

在年度預測更新方面，根據台經院院對今年製造業景氣的預測更新結果觀察，回顧今年整體製造業表現，受到美中雙方互相加徵關稅，貿易戰不確定因素影響廠商投資與下單偏向保守，連帶影響主要國家外貿與製造業活動表現疲弱，台灣亦受到波及，國內累計1至10月的進出口、外銷訂單與生產指數年增率同步衰退，本院前三季整體製造業景氣燈號亦呈現代表景氣衰退的藍燈。

不過，方俊德說，貿易戰帶來的訂單及生產基地移轉，也讓台灣資通視聽產品出口表現亮眼，加上台商回台投資升溫、半導體設備投資續強等影響，第4季製造業相關經濟數據減幅料將趨緩，甚至轉為小幅成長的可能，第4季整體製造業與電子電機業景氣燈號可望轉為黃藍燈。

展望2020年，儘管美中貿易摩擦仍未完全解決，然受惠於美國預防性降息及各主要國家陸續推出財政刺激政策，配合低基期因素，國際主要預測機構皆認為2020全球經貿成長將優於2019年表現。

在國內方面，美中貿易衝突使得全球產業供應鏈重組，國內轉單效應可望持續，配合全球半導體景氣將由谷底翻揚，將繼續支撐台灣出口表現，隨著 5G 網路開始進入佈建階段，亦可望帶動企業投資穩健擴增。在出口和投資支撐下，有助於推升製造業動能，預估2020年製造業各大類與整體製造業景氣燈號均為黃藍燈，明年製造業表現將優於今年。

台灣經濟研究院今（3）日發布10月製造業景氣燈號，續呈「衰退」藍燈，不過信號值增...
台灣經濟研究院今（3）日發布10月製造業景氣燈號，續呈「衰退」藍燈，不過信號值增加0.07分至9.86分，分數已連續四月上揚態勢。台經院並指出，美中貿易衝突使得全球產業供應鏈重組，國內轉單效應可望持續，預估2020年製造業表現將優於今年。 資料來源：台灣經濟研究院
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景氣燈號製造業5G

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