DHL全球貿易晴雨表：全球貿易展望微幅萎縮

2019-12-03 13:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



DHL 全球貿易晴雨表（Global Trade Barometer；GTB）預測本月到2020年1月的全球貿易將進一步萎縮。整體貿易展望較上期報告下滑2點，來到45點，代表全球貿易動能持續衰減，但速度趨緩，既未出現加速衰退，也未見谷底。

除印度外，七大指標國2都受到衰退影響，指數降至零成長的50點門檻以下。整體貿易衰退主要受到航空及貨櫃海運貿易量減少影響。航空貿易下跌3點來到42點，貨櫃海運貿易減少2點至46點。

在七個調查國家當中，有六國呈現衰退：德國與中國下跌3點，分別來到45點及42點。對德國而言，此衰退主要由空運疲弱影響，德國空運貿易展望大跌7點來到45點。

中國貿易趨緩受到停滯的航空和海運貿易拖累，使得中國的貿易成長展望在所有調查國家中吊車尾；該衰退可歸咎於中國和美國之間進行中的貿易戰。美國貿易預期也會進一步萎縮，不過整體貿易展望落在44點，微幅下滑（較上期報告下滑1點）。南韓整體展望下滑2點，來到43點。

「世界經濟進入停滯階段，反映部分重要經濟體的疲弱及緩慢成長，其他經濟體不但沒有任何成長或甚至出現微幅萎縮。貿易持續緊張、政治不穩定升高，再加上地理政治風險，以及對貨幣刺激政策成效有限的擔憂，打擊了企業和消費者信心，也對投資及生產力成長造成有害影響。

支撐近期經濟表現的家庭消費成長維持強勁，但主要先進國家及新興市場經濟正在走弱」，美國紐約州康乃爾大學（Cornell University）貿易政治與經濟學教授Eswar S. Prasad表示。「最新DHL全球貿易晴雨表資料顯示，這些因素已經對國際貿易流造成負面影響。全球成長兩大動力的中國和美國指數下滑，預告全球經濟展望正在惡化。整體而言，本次報告描繪出本年度剩餘月份，世界經濟和全球貿易展望持續悲觀。」

印度是指數重返成長的唯一國家，在穩健海運貿易支持下，指數增加5點來到54點。與持續疲弱的航空貿易（下滑4點到44點）相反，印度海運貿易指數大幅成長10點達到60點。

除了印度之外，有兩個國家發展特別值得注意：日本和英國。日本和英國是在上期報告中處於正貿易展望的唯二國家，但在本次報告中衰退幅度最大。日本和英國雙雙跌落50點門檻。

日本貿易經過一段成長期後，預估指數下滑5點來到48。此衰退預期主要受到日本航空貿易展望疲弱拖累，該航空貿易指數大幅下跌7點來到42點；日本海運貿易下跌4點來到51點，仍然位在正成長階段。不過，海運的微幅成長無法抵銷航空貿易帶來的顯著衰退。

英國狀況與日本不同，在前次更新時英國已進入下滑趨勢。報告中預估英國至2020年1月的貿易展望，將首次跌落零成長門檻，衰退4點來到49點。此衰退是由英國空運（-4點來到49點）及海運貿易（-5點來到48點）同時下滑導致。此走勢反映脫歐持續存在的不穩定。