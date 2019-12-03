林明溱嗆蔡英文：中火讓中部600萬人慢性自殺

2019-12-03 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中即時報導



台中市長盧秀燕今天召集中台灣7縣市首長，召開區域治理緊急會報，向中央嗆聲反對環保署放寬中火生煤量10%容許誤差。南投縣長林明溱說，中火讓中部600萬人慢性自殺的做法，呼籲用選票下架民進黨。彰化縣長王惠美說，中部人的命不是命嗎？她反對台電再增設機組，更要汰換就機組。

王惠美說，7縣市共同反空汙，希望不影響經濟發展與民生需求，有效推動降低空汙排放，中部肺癌、肺腺癌罹患率近年攀升，中火現在是世界第二大，若在新增2部燃氣機組變世界最大，總統說不缺電、綠能、風電發展好，台電有這麼急嗎？10%容許量很奇怪，讓人質疑。

王惠美說，中部人的命好像不是命，深澳發電廠的超超臨界燃煤機組應用在林口與大林機組，都沒拿到中部地區，與燃氣一樣汙染源低，卻不考慮在中部使用，讓彰化空氣比照宜蘭花東，希望台電不要再增設，不要再有10%空間，既有機組要求汰換。

林明溱說，他心情很沈重，中火受害最嚴重的是南投縣，上周去為7家往生者祭拜，4個是肺腺癌，南投受到中火傷害比台中更嚴重，忍無可忍去地檢署控告中火，到現在還沒有下文；如果中火要蠻幹，不遵守台中的條例，盧市長肯定有魄力決心撤照。

林明溱說，7縣市長如果盧要撤照，政府還不怕要蠻幹，7縣市聯合提告，看中央、地檢署要不要重視。這是蔡英文總統給中部地區600萬人慢性自殺的做法，每天呼吸PM2.5進去，得到肺腺癌不知不覺，等到去醫院檢查已經末期，中央再不理會，就發動群眾包圍中火。明年1月11日用選票下架民進黨，這是最有效的方式，呼籲大家團結一致，用選票下架不顧人民生命的執政黨。