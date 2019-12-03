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#ChickenWar：美國「卡啦雞堡之亂」的排隊砍人大亂鬥

製造業景氣仍低迷 台經院公布連續12個月亮藍燈

2019-12-03 12:37聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

台經院今公布10月製造業景氣燈號，從去年11月起就一路亮代表衰退的「藍燈」，10月因國際油價走低，加上去年基期較高，續維持代表衰退的藍燈。且今年以來，受到美中貿易衝突擴大影響，估今年全年製造業仍呈現衰退的藍燈。

台經院表示，10月國際油價走低，石化原料價格普遍下跌，不利於售價面指標表現，加上去年基期較高影響，使得出口、外銷訂單與生產指數年增率皆續呈負成長。不過受惠於國內股市表現亮眼、製造業廠商看好當月景氣，拉抬經營環境面指標，10月製造業景氣信號值由9月9.78分，增加至9.86分，但燈號續維持代表衰退的藍燈。不過就信號值來看，已連續4個月呈現上揚態勢。

在年度預測方面，台經院指出，今年以來受美中貿易衝突擴大影響，美中雙方互相加徵關稅，貿易戰不確定因素影響廠商投資與下單偏向保守，連帶影響主要國家外貿與製造業活動表現疲弱，台灣亦受到波及。國內累計前10月的進出口、外銷訂單與生產指數年增率同步衰退，前三季製造業景氣燈號亦呈現代表景氣衰退的藍燈。

不過，貿易戰帶來的訂單及生產基地移轉，讓台灣資通視聽產品出口表現亮眼，加上台商回台投資升溫、半導體設備投資續強、政府適時推出多項提振內需方案，令經濟成長率表現優於亞洲四小龍其他國家，因此台經院將今年經濟成長率預測由7月的2.12%上修至2.40%。

第四季製造業相關經濟數據減幅料將趨緩，甚至轉為小幅成長的可能，第四季整體製造業與電子電機業景氣燈號可望轉為黃藍燈。

但國際原油與原物料價格續呈低檔，全球需求尚未明顯回溫，傳統產業表現疲弱，根據模型估算，今年製造業六大類別燈號為四個黃藍燈與二個藍燈，全年製造業仍呈現衰退的藍燈。

針對明年，台經院表示，儘管美中貿易摩擦仍未完全解決，但受惠於美國預防性降息及各主要國家陸續推出財政刺激政策，配合低基期因素，國際主要預測機構皆認為明年全球經貿成長將優於今年表現。

在國內方面，美中貿易衝突使得全球產業供應鏈重組，國內轉單效應可望持續，配合全球半導體景氣將由谷底翻揚，將繼續支撐台灣出口表現，隨著5G網路開始進入布建階段，也可望帶動企業投資穩健擴增。在出口和投資支撐下，有助於推升製造業動能，預估明年製造業各大類與整體製造業景氣燈號均為黃藍燈，明年製造業表現將優於今年。

台經院公布10月製造業景氣燈號，連續12個月亮出代表衰退的藍燈。台經院提供。
台經院公布10月製造業景氣燈號，連續12個月亮出代表衰退的藍燈。台經院提供。
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製造業景氣燈號台經院

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