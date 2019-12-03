消保處：教育部為「語言複合式教材」中央主管機關

2019-12-03 12:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



結合多媒體互動教學及數位化學習功能的語言教材搭配活動服務的「語言複合式教材」正夯，但消費爭議亦與日俱增。對此，近日行政院消保處會議通過，指定教育部擔任「語言複合式教材」之中央目的事業主管機關，並因應未來新型態語言學習的經營模式與學習方式，請教育部依消費者保護法研訂定型化契約範本、應記載及不得記載事項等相關規範。

消保處指出，由於語言能力將影響未來的升學及求職機會，許多家長為了避免小孩輸在起跑點，往往投注不小費用在語言學習上。因此，相關業者無不積極開發並包裝各類語言學習產品，以拓展市場。

消保處進一步指出，4月上旬，寰宇家庭股份有限公司於台北婦幼展銷售迪士尼兒童美語教材，並宣稱該教材可供0歲至12歲幼童學習，而其套組教材最高要價近新台幣20萬元，但卻於同月17日無預警宣布美語教材套裝系列改版，因而引發多起消費爭議。

主要爭議點包括：隱匿教材改版資訊、會員服務嚴重縮水、新舊教材無法相容與銜接，以及換購價格不合理等。

消保處提醒，由於語言學習的效益無法馬上具體量化呈現，且學習過程充滿不確定性，包括學習者、教授者、教材用具及學習活動等是否適合學習者。

所以，建議在教育部訂定相關定型化契約範本，與應記載及不得記載事項前，消費者如有為孩子們購買語言學習的教材，不要一次簽訂購買過長期間或過高金額的產品，以免購買使用後不符合所需，或業者的產品服務不實，造成消費者高額的退費損失及權益主張的困擾。