藍營首長反空汙 台電：今年中火已多減少300萬噸用煤量

2019-12-03 12:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



針對中部地區七縣市首長今（3）日開會討論空汙治理問題，經濟部次長曾文生表示，台中市府核發的許可證今年用煤量是不超過1,600萬噸，而台電今年用煤量預估可達1300萬公噸以下，已多減少了超過300萬噸。

同時，曾文生也表示，用電量和尖峰負載、天氣，以及景氣因素都有很大關係，也會影響機組調度，台電必須保留一定的餘裕量，力求穩定供電。

台電則指出，尊重地方政府針對空汙治理的作為，台電也正努力推動三階段環保改善，透過短期降載、中期環保改善，及長期新增燃氣機組，為空品改善盡心力。

針對台中電廠減煤，台電表示，中火減煤已有顯著成效，今年用煤量預計將接近1,300萬公噸，較去年大減約300萬公噸。台電公司將遵照台中市府106年核發的許可證，今年用量不超過1,600萬公噸，明年達到減煤四成的目標，朝1,260萬公噸努力。

同時，台電也強調，台電公司始終堅持穩定供電與環保可以並行。面對中部地區經濟成長，台商回流投資湧入，用電需求升高，台電呼籲地方首長正視用電需求成長，台電也會透過全國電網融通調度，盡力滿足地方用電需求。

台電並呼籲，地方政府改善空汙不能僅把矛頭指向火力電廠，忘了空汙改善應全面治理的道理。而就電廠而言，管末處理往往比單純減煤更有效。

台中電廠自運轉以來，持續強化空汙防治設備，106年起更展開環保改善AQCS工程。去年台中電廠排放為近十年來新低點，相較於近十年的排放高峰100年的排放，減排已達35%。