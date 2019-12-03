親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

藍營首長反空汙 台電：今年中火已多減少300萬噸用煤量

2019-12-03 12:18經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

針對中部地區七縣市首長今（3）日開會討論空汙治理問題，經濟部次長曾文生表示，台中市府核發的許可證今年用煤量是不超過1,600萬噸，而台電今年用煤量預估可達1300萬公噸以下，已多減少了超過300萬噸。

同時，曾文生也表示，用電量和尖峰負載、天氣，以及景氣因素都有很大關係，也會影響機組調度，台電必須保留一定的餘裕量，力求穩定供電。

台電則指出，尊重地方政府針對空汙治理的作為，台電也正努力推動三階段環保改善，透過短期降載、中期環保改善，及長期新增燃氣機組，為空品改善盡心力。

針對台中電廠減煤，台電表示，中火減煤已有顯著成效，今年用煤量預計將接近1,300萬公噸，較去年大減約300萬公噸。台電公司將遵照台中市府106年核發的許可證，今年用量不超過1,600萬公噸，明年達到減煤四成的目標，朝1,260萬公噸努力。

同時，台電也強調，台電公司始終堅持穩定供電與環保可以並行。面對中部地區經濟成長，台商回流投資湧入，用電需求升高，台電呼籲地方首長正視用電需求成長，台電也會透過全國電網融通調度，盡力滿足地方用電需求。

台電並呼籲，地方政府改善空汙不能僅把矛頭指向火力電廠，忘了空汙改善應全面治理的道理。而就電廠而言，管末處理往往比單純減煤更有效。

台中電廠自運轉以來，持續強化空汙防治設備，106年起更展開環保改善AQCS工程。去年台中電廠排放為近十年來新低點，相較於近十年的排放高峰100年的排放，減排已達35%。

台電空汙電廠

相關新聞

林明溱嗆蔡英文：中火讓中部600萬人慢性自殺

2019-12-03 12:43

盧秀燕召7藍營首長反空汙 再罰中火300萬元

2019-12-03 11:47

勞保退休金一次領、月領那個有利？這方法讓你不吃虧

2019-12-03 09:40

台電計畫在布袋設風力發電機 在地居民、鳥會都反對

2019-12-03 11:10

製造業景氣仍低迷 台經院公布連續12個月亮藍燈

2019-12-03 12:37

消保處：教育部為「語言複合式教材」中央主管機關

2019-12-03 12:32

縣市長向中央發聲 環保署：中火生煤發電已減至少一半

2019-12-03 11:48

影／公保年金孤兒協會 到立法院前靜坐抗議

2019-12-03 11:42

外送安全指引2.0 增訂防搶單條款、商業保險至少300萬

2019-12-03 11:37

7首長空汙治理會報 竹縣長楊文科：中火影響中部空汙

2019-12-03 11:06

風險情緒平穩 整體債市溫和上揚

2019-12-03 10:51

汽車業工會要求 九項汽車零組件降低關稅今年要過關

2019-12-03 10:48

六大車廠企業工會赴立院 要求政府重視30萬勞工工作權

2019-12-03 10:34

勞保月領一次領選錯了？勞保局教你怎麼搶救

2019-12-03 09:41

5G帶動 製造業PMI攀15月高點

2019-12-03 00:56

勞基法要三修？陳其邁：我第一次聽說

2019-12-02 20:23

吸引外國人才來台 利弊互見難兼顧

2019-12-02 19:33

再生能源五大關鍵 工研院推太陽能模組資源化新科技

2019-12-02 17:54

職業安全衛生獎 大銀微、漢翔是標竿

2019-12-02 17:50

11月車市傳捷報 進口車占比再度突破50%

2019-12-02 15:44

專家：貿易協議新添變數 人民幣匯率恐偏貶

2019-12-02 14:56

請領年齡前不幸去世 勞保老年給付仍能一次請領

2019-12-02 14:37

該怎麼領最有利？搞懂勞保減額年金

2019-12-02 14:37

年尾喘口氣 勞部：無薪假人數小減

2019-12-02 14:24

去年9月來速度最快 11月PMI再擴張

2019-12-02 14:23

勞退新制 今年每人平均分紅3萬

2019-12-02 14:02

5G產業前景看好 11月PMI擴張至54.9%

2019-12-02 11:50

楠梓加工區釋348職缺 工程師薪資上看40K

2019-12-02 11:49

台銀證董座難產？ 賴士葆：魏江霖暫代為somebody卡位

2019-12-02 11:46

11月PMI傳來好消息 指數54.9攀15個月高點

2019-12-02 11:33

大聯大收購文曄攻防 文曄：可能引中國反壟斷調查

2019-12-02 11:01

無薪假稍稍喘口氣 實施人數仍逾2000人

2019-12-02 10:45

勞動基金今年前十月大賺3,839億 收益率9.62%

2019-12-02 10:25

台灣168／營造工程物價指數上揚

2019-12-01 02:27

每周一勢／中小企業勞工 製造業占24.7％

2019-12-01 02:27

每年車禍代價 可蓋一條高鐵

2019-12-01 02:27

提高風險意識 三路並進改善交通事故

2019-12-01 02:27

交通事故經濟損失 金額飆高 去年達5515億

2019-12-01 02:27

面對風險事件 特別股相對抗跌

2019-11-27 14:13
看更多

熱門文章

勞保月領一次領選錯了？勞保局教你怎麼搶救

2019-12-03 09:41

該怎麼領最有利？搞懂勞保減額年金

2019-12-02 14:37

壽險業務大軍出走去哪裡？都到這個地方了

2019-12-02 15:58

中鋼百人團隊高效率 650天超速蓋出水下基礎廠

2019-12-02 14:56

盧秀燕召7藍營首長反空汙 再罰中火300萬元

2019-12-03 11:47

富邦金：台幣明年可能衝破30大關

2019-12-02 23:10

郭台銘傳將赴美見川普 16時30分召開記者會說明

2019-12-03 12:00

華為去美化 台廠訂單大增

2019-12-03 00:48

勞保退休金一次領、月領那個有利？這方法讓你不吃虧

2019-12-03 09:40

新平價機開始拉貨 蘋果鏈下季不淡

2019-12-03 00:16

信義威秀影城將再續約十年 明年第3季會有大變動

2019-12-03 00:43

史上最激烈豪華車龍頭之爭 LEXUS、BENZ較勁

2019-12-02 14:08

5G帶動 製造業PMI攀15月高點

2019-12-03 00:56

三星折疊機買氣熱 明年開賣國倍增至60個

2019-12-03 00:47

台積電供應鏈論壇熱灶 家登鳴炮

2019-12-02 14:25

郭台銘PO助選文 用一碗牛肉麵看台灣產業發展

2019-12-03 10:55

蘋果明年點亮5G 台積、穩懋、台郡吃補

2019-12-02 14:24

華為記憶體業務 找群聯合作

2019-12-02 23:31

11月車市傳捷報 進口車占比再度突破50%

2019-12-02 15:44

金融座談巡迴／顧立雄：銀行服務 四大開放

2019-12-03 00:34

勞退新制 今年每人平均分紅3萬

2019-12-02 14:02

被動元件迎春燕 外資看旺國巨、奇力新

2019-12-02 14:24

再生能源五大關鍵 工研院推太陽能模組資源化新科技

2019-12-02 17:54

保戶鬆口氣！12月利變保單宣告利率不再下調

2019-12-02 20:50

安聯人壽業務大軍突破4,000人 業界成長率冠軍

2019-12-02 15:24

長榮鋼大股東釋股 鋪路掛牌

2019-12-03 00:43

鴻海擴大印度組裝業務

2019-12-03 00:50

伺服器拉貨 緯穎Q4營收看增4成

2019-12-02 14:24

和潤承銷凍結資金520億 創近10年申購筆數紀錄

2019-12-03 05:21

獨資企業 禁列報負責人薪資及膳食費

2019-12-02 23:55

Gogoro上月掛牌1.8萬台 再創新高

2019-12-02 14:24

台大醫院新竹生醫園區分院 12／17正式營運

2019-12-02 17:28

五星服務獲肯定 國泰金控雙料冠軍

2019-12-02 17:18

儲蓄險死亡門檻公布 保障型保單將成主流

2019-12-02 23:09

車市掛牌 今年首見正成長

2019-12-03 00:41

台電計畫在布袋設風力發電機 在地居民、鳥會都反對

2019-12-03 11:10

反空汙打群架 昔林佳龍提建議、今盧秀燕直接嗆中央

2019-12-03 11:00

鴻海旗下富智康注資1億美元 強化印度布局

2019-12-02 20:09

廷鑫返台投資6.2億 擴鎂醫材與鋁合金扣件產能

2019-12-02 21:09

永豐連六年贊助簡單生活節挺創業 信義101聖誕氣氛登場

2019-12-02 14:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top