縣市長向中央發聲 環保署：中火生煤發電已減至少一半

2019-12-03 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



台中市長盧秀燕邀集彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣及嘉義市等中部縣市首長共同提聲明，請中央正視地方聲音，減少中火生煤發電量。環保署表示，中火一直朝減少發電量與生煤使用量的目標進行，這陣子甚至比平常減少快一半，中央並沒有不正視地方聲音。

環保署空保處長蔡孟裕表示，中火因為要減少廢水排放，機組也必須減少發電量，由於冬天電力需求比較低，現在中火的發電量與生煤使用量剩平常的一半，若要成為常態性的減少，這部分要問台電。

蔡孟裕表示，以今年8月份中火的發電量計算，當時發電1億1000多萬度，但11月14日到12月1日，發電量約3800多萬度；同樣8月份中火每天燃燒的生煤量為4萬4000多公噸，現在（11月14日到12月1日）每天生媒量平均約1萬5000多公噸。

蔡孟裕表示，環保署當然重視地方的聲音，不論是興達火力發電廠，還是台中火力發電廠，都是朝向減煤增氣的目標進行。他說，現階段興達電廠大多都是燃氣，淘汰兩個燃煤機組，兩個備用，中火也朝這方向進行。

他表示，現在是空汙季節，環保署在中南部實施緊急應變聯防小組，高雄、台中每月檢討一次。還有固定汙染源差別費率，空品不良時禁止刨路等行為。台電9月開始在興達電廠、中火、甚至林口電廠做減煤增氣，希望減少對空汙季的影響。