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盧秀燕召7藍營首長反空汙 再罰中火300萬元

2019-12-03 11:47聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

台中市長盧秀燕今天召開中部7縣市首長空汙治理緊急會報，南投縣長林明溱、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、新竹縣長楊文科等人親自出席。盧秀燕說，環保署放寬中火生煤量「10%容許誤差」，等於讓中火多燒110萬噸，中台灣絕對無法接受，台中市堅持生煤管制條例1104萬公噸的上限，要求中央正視地方心聲。

盧秀燕會中也宣布，中火自今年1月迄今，生煤使用量已超過1104萬公噸，市府將依法開罰每部機組30萬元，總共300萬元罰單；台中市今年以來開罰中火放流水超標，累計已開罰8500萬元，再加上剛宣布的300萬元，罰金已逼近9000萬元。

盧秀燕並說，將開罰中火300萬元，並限期10天改善，否則將按次處罰，如不改善，不排除撤銷1至2張操作許可證。

盧秀燕反空汙與台中火力電廠過招，剛上任時與中央嗆聲，要拆中火老舊機組，台中市環保局稽查人員鎖定中火放流水，多次查出各種污染物超標，開出多張最高罰金2000萬元罰單；最近環保署發文表示，中火生煤量有10%容許差值，盧秀燕公開公文全力反擊。

盧秀燕今天召集中台灣區域平台會議，召開空汙治理緊急會報，藍營首長一字排開反空汙，也為空汙治理增添了政治味兒。林明溱、王惠美、張麗善親自出席，苗栗縣、嘉義市派代表出席，場面很盛大。

盧秀燕說，台中市生煤條例規定，中火4年要減煤4成，明年1月25日前生煤量不能超過1104萬公噸；環保署最近來了公文，要求以10%誤差為由，讓中火多燒110萬公噸生煤，上周中火生煤量已超過1104問公噸，已違反地方法律。

王惠美說，總統不是說不缺電、綠能風電、太陽光電發展很好，為何還要給10%生煤容許量？中部人的命不是命嗎？林口、大林機組採用超超臨界的燃煤機組，汙染物與燃氣機組一樣低，他要求台電不能再增設，既有機組要汰換。

林明溱說，中火受害最嚴重的是南投縣，他去年去控告中火沒回應，如果中央要蠻幹，7縣市首長一起去告中火；這是蔡英文總統給中部600萬人的慢性自殺作法，呼籲明年選舉用選票下架民進黨，這是最有效的方式，下架不顧人民生命的執政黨。

與會首長簽署共同宣言，台中市已申請加入減煤聯盟，呼籲中央也跟進加入；台中市生煤管制條例市議會通過的法規，市府會堅持1104萬公噸的年生煤使用量，絕無10%容許誤差。

宣言強調，呼籲中央正視煤電的空汙問題，加速綠能發電減少燃煤發電比例；呼籲中央立法「落實溫室氣體減量及管理法」，中火新增2部燃氣機組，必須汰換4部燃煤機組。

台中市長盧秀燕今召集中台灣7縣市首長緊急會報，藍營地方首長一次排開，向中央嗆聲反...
台中市長盧秀燕今召集中台灣7縣市首長緊急會報，藍營地方首長一次排開，向中央嗆聲反空汙；盧秀燕同步宣布開罰中火生煤使用量超標，開罰300萬元。記者洪敬浤／攝影
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台中市長盧秀燕召集7縣市藍營首長，反對環保署放寬中火生煤量10%容許差值。圖／台...
台中市長盧秀燕召集7縣市藍營首長，反對環保署放寬中火生煤量10%容許差值。圖／台中市新聞局提供
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