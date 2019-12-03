外送安全指引2.0 增訂防搶單條款、商業保險至少300萬

2019-12-03 11:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ／即時報導



美食平台外送員勞動安全再升級！勞動部修正發布「食品外送作業安全指引2.0」，增訂「防搶單條款」，要求平台業者的派單App必須評估交通、天候狀況、送達件數、 時間及地點等因素，以合理適當方式分派；並增訂強制保險，團體商業保險至少300萬元，醫療險實支實付3萬元 、住院日額1,000元；新增要求業者應提供外送員穿戴反光背心或配置反光標識，防止意外事故發生。至少4.5萬名外送員受惠。

勞動部表示，上述指引適用僱傭及承攬關係，且年底前將指引納入職業安全衛生設施規則，屆時指引不只是行政指導，將具有法律效力。

勞動部表示，有鑑於食品外送員交通事故頻繁，引發社會高度關注，10月初公布的「食物外送作業安全指引」，經邀集外送平台業者、專家學者、地方政府及勞動檢查機構研商，並參考各界意見，再修正為2.0版，並將名稱改為「食品外送作業安全指引」，明確定義適用對象為戶外進行食品遞送作業。

針對外送員常因搶單急單績效壓力，造成身心危害，2.0版指引增訂「防搶單條款」，明訂使外送員從事食品外送作業，應評估交通、天候狀況、送達件數、 時間及地點等因素，於合理範圍內透過程式設計、演算法則予以適當分派，避免造成勞工身心健康危害。也就是業者的派送App程式，必須合理設計分派，避免外送員因過度搶單危害安全。

勞動部職業安全衛生署表示，之前勞檢業者都不願提供派單app，指引修訂後，明年勞檢就可根據新指引要求檢視業者派單程式及規定。

此外，新版指引也增列保險建議種類及額度檢核表供外送業者遵循，其中團體傷害保險（死亡／失能）300萬元 ，團體傷害醫療險實支實付至少3萬元，門診日額300元，住院日額1000元。其他有關汽機車應該根據交通法規規定，如強制汽車責任保險（死亡／失能）200萬元；強制汽車責任保險（傷害醫療）每人最高20 萬元等，也都要符合規定。

舊版指派已針對高溫熱危害、颱風。暴雨、道路受損、坍方落石等10項風險評估，要求高風險則需停止外送，中低風險則需給予防護措施。新版再增訂低溫外送條款，要求業者應參考交通部中央氣象局發布的低溫特報資訊，採取預防教育宣導、提供多層次保暖工作服，並對具高血壓症、心臟病等相關疾病，容易因戶外低溫導致發腦血管及心臟疾病勞工，避免長時間戶外作業。

配備部分，新增要求業者應提供外送員穿戴反光背心或配置反光標識，檢查外送保溫箱是否確實固定或是否破損，以免外送途中脫落造成危險。